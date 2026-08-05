Mario Zamora realizará gira en EU para promover agenda de democracia, salud e innovación

El Diputado federal, Mario Zamora Gastélum, iniciará esta semana una gira de trabajo por Nueva York, Washington D.C. y Boston, donde participará en foros internacionales y sostendrá reuniones con autoridades, organismos internacionales y centros de investigación para impulsar iniciativas relacionadas con democracia, salud pública, innovación y combate a las adicciones.
Como parte de su agenda, el legislador informó que será conferencista en la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político, en Nueva York, donde presentará la ponencia “El candidato a Gobernador que compitió contra el crimen organizado: La historia no contada de la elección de Sinaloa 2021”.
De acuerdo con Zamora Gastélum, la exposición busca compartir las lecciones de la elección sinaloense de 2021 y abrir un debate sobre los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas frente a la intervención del crimen organizado.
Posteriormente viajará a Washington D.C., donde tiene programadas reuniones con congresistas de Estados Unidos, representantes de la Organización de los Estados Americanos y especialistas del National Institute on Drug Abuse.
Durante esos encuentros presentará una propuesta para establecer una regulación estricta de opioides destinados exclusivamente a fines médicos y científicos, acompañada de un modelo de reconversión productiva para Sinaloa, con el objetivo de fomentar una industria farmacéutica legal y regulada que contribuya al desarrollo económico y al combate de los mercados ilícitos.
La gira concluirá en Boston, donde el legislador desarrollará una agenda de trabajo con especialistas de Harvard Medical School, el Massachusetts General Hospital y el McLean Hospital para conocer experiencias internacionales en investigación sobre adicciones, salud mental y neurociencias.
Zamora Gastélum señaló que el objetivo es fortalecer el respaldo científico de su propuesta, establecer vínculos de colaboración académica y acercar a México modelos de políticas públicas sustentadas en evidencia.
“Los grandes desafíos ya no conocen fronteras. Las soluciones tampoco deberían conocerlas. Hoy, quienes tenemos una responsabilidad pública debemos salir al mundo, aprender de las mejores experiencias y construir alianzas que beneficien a nuestra gente”, expresó.
El Diputado añadió que representar a Sinaloa implica llevsr propuestas, abrir puertas y regresar con soluciones, al considerar que el futuro del estado también depende de la construcción de alianzas internacionales en materia de conocimiento, innovación y desarrollo.