Mario Zamora realizará gira en EU para promover agenda de democracia, salud e innovación

El Diputado federal, Mario Zamora Gastélum, iniciará esta semana una gira de trabajo por Nueva York, Washington D.C. y Boston, donde participará en foros internacionales y sostendrá reuniones con autoridades, organismos internacionales y centros de investigación para impulsar iniciativas relacionadas con democracia, salud pública, innovación y combate a las adicciones.

Como parte de su agenda, el legislador informó que será conferencista en la Cumbre Latinoamericana de Marketing Político, en Nueva York, donde presentará la ponencia “El candidato a Gobernador que compitió contra el crimen organizado: La historia no contada de la elección de Sinaloa 2021”.

De acuerdo con Zamora Gastélum, la exposición busca compartir las lecciones de la elección sinaloense de 2021 y abrir un debate sobre los desafíos que enfrentan las democracias latinoamericanas frente a la intervención del crimen organizado.

Posteriormente viajará a Washington D.C., donde tiene programadas reuniones con congresistas de Estados Unidos, representantes de la Organización de los Estados Americanos y especialistas del National Institute on Drug Abuse.

Durante esos encuentros presentará una propuesta para establecer una regulación estricta de opioides destinados exclusivamente a fines médicos y científicos, acompañada de un modelo de reconversión productiva para Sinaloa, con el objetivo de fomentar una industria farmacéutica legal y regulada que contribuya al desarrollo económico y al combate de los mercados ilícitos.