Mario Zamora se apunta para encabezar frente opositor en Sinaloa en 2027

Mario Zamora Gastélum levantó la mano para buscar una candidatura común de la oposición en Sinaloa de cara al próximo proceso electoral del 2027, aunque dijo que estaría dispuesto a respaldar a quien tenga mejores condiciones para competir.

El Diputado federal priista planteó que PRI, PAN, PAS, MC y ciudadanos puedan integrarse en un frente amplio para buscar “cambiar el rumbo de Sinaloa”.

“Yo pongo mi hoja de vida sobre la mesa, estoy listo, estoy preparado, pero si hay alguna mujer o un hombre que esté en mejores condiciones que yo, yo lo voy a acompañar”, dijo.

Zamora Gastélum propuso además que la candidatura no se defina únicamente entre las dirigencias partidistas, sino mediante un proceso interno en el que haya votación.

“Ojalá que podamos ir a una votación interna, que haya urnas, que haya diálogo y que quien más votos tenga sea el que representa esa candidatura común de PRI, PAN, PAS, MC, de todo aquel que no esté con el Gobierno”, planteó.

El priista sostuvo que existe apertura para construir ese frente y que el ambiente que encontró durante la marcha por la paz del domingo le confirmó, pues hay ciudadanos interesados.

“Yo siento un gran ambiente como nunca”, expresó.

Criticó que en Sinaloa, gobernado por Morena, el campo, la pesca, la acuicultura, la ganadería, el pequeño comercio y las carreteras enfrentan problemas.

“No hay un solo sector, no hay un solo indicador que diga que vayamos bien”, afirmó.

Cuestionado sobre si competiría pese al escenario de inseguridad, Zamora Gastélum dijo que el miedo existe, pero que le preocupa más que Sinaloa continúe como hasta ahora.

“Miedo siempre da, ¿no? Pero como decía mi abuela, a mí me da más miedo seguir como vamos”, expresó.