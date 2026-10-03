Mario Zamora se declara listo para buscar nuevamente la Gubernatura de Sinaloa

CULIACÁN._ El Diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, se declaró listo para buscar nuevamente la Gubernatura de Sinaloa en las elecciones de 2027.

Este sábado, durante el Gran Encuentro Ciudadano convocado por la Gran Alianza Ciudadana por Sinaloa, afirmó que pondrá su experiencia y trayectoria a disposición de un eventual frente opositor.

Además, sostuvo que su intención de contender no responde a una oportunidad política, sino a una convicción.

“Yo quiero ser Gobernador por convicción, no es por oportunidad, no es simplemente por una ocurrencia”, afirmó.

El priista señaló que actualmente se siente con mayor preparación, experiencia y madurez que en su participación electoral anterior y dijo estar dispuesto a competir con un proyecto propio.

“Yo pongo mi hoja de vida sobre la mesa y lo he dicho: yo estoy listo, aquí hay proyecto, aquí hay plan, aquí hay capacidad y calidad moral para darle la vuelta a esto”, expresó.

Sin embargo, matizó que su aspiración no está por encima de un eventual acuerdo opositor. Aseguró que, si otra mujer u otro hombre tiene mejores condiciones para encabezar la alianza, él respaldaría esa candidatura.

“Pero si hay alguna mujer o un hombre que esté en mejores condiciones que yo, me verán junto con él luchando porque ese es un tema de Sinaloa y no de un proyecto personal”, dijo.

Zamora Gastélum compitió por la Gubernatura en 2021, elección en la que fue derrotado por Rubén Rocha Moya. Al recordar ese proceso, sostuvo que el resultado electoral quedó en segundo plano frente a la situación de violencia que, dijo, se agravó posteriormente en el estado.

“Lo de menos es que a mí me hayan robado una gubernatura. El problema es lo que ha pasado de ahí para acá”, afirmó.

El legislador sostuvo que actualmente Sinaloa enfrenta problemas en seguridad y en sectores como el campo, pesca, acuacultura, ganadería, comercio y turismo, además de señalar el deterioro de las carreteras.

Indicó que para él, la inseguridad será uno de los principales temas de la elección de 2027, aunque confió en que los sinaloenses podrán acudir a las urnas en paz.

“La única oportunidad que tenemos es el año que entra con las elecciones cambiar el rumbo”, sostuvo.

El Diputado también planteó que la estrategia de seguridad debe ir más allá del despliegue de fuerzas federales y cuestionó que el envío de más elementos militares sea suficiente para modificar la situación en Sinaloa.

“Por más elementos que mandan la realidad no cambia, tiene que haber estrategia, tiene que haber inteligencia y mientras el gobierno sea parte del problema, no va a llegar la solución”, afirmó.