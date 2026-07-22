Mario Zamora se reúne con Vicente Fox; comparten visión para ‘cambiar el rumbo’ del País

El Diputado federal por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, informó que sostuvo un encuentro con el ex Presidente de México, Vicente Fox Quesada, con quien aseguró haber coincidido en la necesidad de construir un mejor rumbo para el País y buscar alternativas para atender la situación que enfrenta Sinaloa.

A través de una publicación en sus redes sociales, el Legislador expresó que fue un gran orgullo conversar con el ex Mandatario, a quien calificó como un hombre incansable que nunca ha dejado de luchar por el bien de México.

“Agradezco enormemente su interés y sus aportaciones para contribuir a sacar a Sinaloa adelante de la situación en la que se encuentra. Su lucha por un México mejor es también nuestra lucha”, escribió Zamora Gastélum.

El Diputado federal añadió que durante el encuentro compartieron la visión de construir, sumar esfuerzos y cambiar el rumbo que hoy lleva el País.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía en la que ambos aparecen, sin que se precisaran mayores detalles sobre el lugar o los temas específicos abordados durante la reunión.