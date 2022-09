Mario Zamora sostiene su voto en contra la militarización; nunca hubo presión, asegura

CULIACÁN._ El Senador por Sinaloa del Partido Revolucionario Institucional, Mario Zamora Gastélum, sostuvo su voto en contra de la presencia militar en las calles hasta el 2028.

Lo anterior, luego de que ayer el Senado de la República suspendiera el debate acerca de la reforma para que las fuerzas armadas continúen realizando labores de seguridad pública, por lo que el dictamen fue devuelto a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.

De acuerdo con el legislador priísta, el coordinador de la bancada de Morena en el senado, Ricardo Monreal, envió el dictamen a las comisiones como parte de una acción astuta para que éste no sea votado, al saber con no iba a contar con los votos suficientes para la aprobación, por lo que se dijo a la espera de que se formule un veredicto que le dé certeza a la sociedad que no habrá injerencia militar.

“Si vuelven a meter la misma iniciativa, vamos a ir en contra, no hay duda de eso, ojalá se den la oportunidad como lo hicimos hace cuatro años con la Guardia Nacional de escuchar, de abrir la mente, de generar los consensos y ojalá que como en la Guardia, todos los senadores de todos los partidos lo apoyamos, hoy seamos capaces de generar una pieza legislativa que le dé la tranquilidad a la sociedad de que no va a haber injerencia militar en su vida cotidiana”, expuso.

El senador sinaloense dijo no haber sentido presión por parte de militantes sinaloenses de su partido o de Morena en la antesala a la discusión del dictamen, pues el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, le inspiró la libertad para votar con base a las respuestas que le dio la población sinaloense mediante mensajes de texto o en interacciones en sus redes sociales.

“Me dijo: ‘atiende a lo que te diga la gente en Sinaloa, si te dice que no, mi recomendación es que lo hagas así, si te dice que sí, pues hazlo así’, una total libertad”, recalcó.

“Al final como lo anuncié con tiempos suficiente, la mayoría de los sinaloenses me dijeron: ‘Mario hay que votar en contra’ y en ese sentido manifesté yo mi voto”.

Respecto a las peticiones de apoyar la presencia militar hechas por parte del ex Gobernador de Sinaloa y ahora embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, así como por parte de diputados locales de Morena y del PRI, entre ellos la dirigente estatal Cynthia Valenzuela Langarica, el Senador afirmó que todo se trató de opiniones distintas, a las que se mantiene respetuoso, por lo que no existe un desentendidos con su partido.

Cabe recordar que ayer, previo al inicio de la sesión, Zamora Gastélum compartió un video en el que asegura que votará en contra de la iniciativa que propone la presencia del Ejército en las calles hasta el 2028, como una acción en favor de las peticiones que le ha hecho llegar la ciudadanía.

Se topó de manera casual con el Secretario de Gobernación

Previo al inicio de la sesión en el Senado, el miércoles, se difundió en redes sociales una fotografía que una periodista compartió en redes sociales en la que se muestra en la entrada de un hotel ubicado frente al Senado, al legislador junto con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, de quien se presume que ejerce presión sobre algunos senadores para apoyar la presencia militar.

Zamora Gastélum aclaró que no conoce al funcionario federal, pues se lo ha topado pocas veces.

El priista aclaró que se encontraba en el hotel conversando en el restaurante del recinto con un amigo y fue al momento de la salida que coincidió con el Secretario, a quien se le acercó para saludarlo y, seguido de ello sostuvieron un breve y amistosa charla.

“Se hizo mucha especulación. pero yo no conozco al Secretario de Gobernación, el trato con él ha sido relativamente poco, lo he de ver visto en el transcurso de mi vida unas 10-11 veces pero no más, pero lo digo como es, porque no es un tema partidista, es un político serio, profesional y empático”, explicó.