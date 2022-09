Mario Zamora un día dice que va a votar en contra y otro a favor de la militarización, advierte Roxana Rubio

CULIACÁN._ La dirigente estatal del PAN en Sinaloa, Roxana Rubio Valdez, advirtió que no es clara la postura del Senador Mario Zamora Gastélum ante la iniciativa que propone que el Ejército siga operando en las calles hasta 2028, la cual será votada en el Senado de la República.

“Yo estoy en un chat donde está el Senador Mario Zamora y a mí me tiene muy confundida, y lo quiero decir aquí en claro, un día dice que va a votar en contra, otro día dice que va a votar a favor poniendo unos argumentos que no nos queda claro”, expuso.

“Yo, la verdad, no comento nada, es mejor ver y callar hasta saber cuál realmente va a ser su voto”.

La dirigente panista señaló que dependiendo del resultado de la votación en el Senado, van a evaluar si continuará o no la alianza con el PRI, que también está suspendida en Sinaloa.

“Sin embargo, quiero dejar muy claro, a Acción Nacional le interesa, es de alianzas, le interesa hacer alianza con todo aquel partido que quiera a México, que quiera a Sinaloa, que quiera que a nuestros hijos les vaya bien”, dijo Rubio Valdez.

“Invito al Senador Mario Zamora, que aquí su servidora confía en él, aquí mi Diputada, todos aquí en el PAN confiando en que sí tiene ideologías panistas, fuimos en alianza, que no piense en él, en el partido, que piense en el futuro de sus hijos para que vote en contra de esa reforma”.

Afirmó que el PAN no está en contra del Ejército, sino que lo que están pidiendo es que mantengan el mando civil con policías más capacitados y mejor pagados.

El martes, el Embajador Quirino Ordaz Coppel y el PRI Sinaloa invitaron a Zamora Gastélum a votar a favor de que se extienda el periodo de operación del Ejército en las calles.

El comunicado del tricolor fue firmado por diputadas y diputados locales del PRI, excepto Sergio Mario Arredondo y Luis de la Rocha. También se incluyó el nombre del ex dirigente Jesús Valdés.



- ¿Cree que el Senador acceda a las presiones del PRI y de la bancada del PRI en el estado?

- Híjole, es que están duras, o sea, están duras. Imagínate que también el Gobernador le envió ahí un mensajes, los diputados locales del PRI, que ya no sé si sea verdad, si sí o no, hay que ver. Como te digo, el Senador dice un día que no va a votar, que va a votar en contra, otro día dice que va a votar a favor. Hay que ver, del dicho al hecho hay mucho trecho, hay que esperar el día de hoy.



En cuanto a la postura de Ordaz Coppel, Rubio Valdez afirmó que el Embajador de México en España ya es de Morena.

“A mí me sorprende sí, imagínense qué poder tan encabronado, perdón por la palabra, para dar instrucciones de tan lejos. Imagínense qué comprometidos han de tener a los diputados locales”, señaló.

Este martes, el Senado de la República dio primera lectura al dictamen de reforma constitucional para ampliar hasta el 2028 la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. La propuesta fue hecha por el PRI y respaldada por Morena.

Requieren 85 votos a favor de los 128 senadores para lograr la mayoría calificada. Morena tiene 60 senadores y consiguió sumar 15 votos más, es decir, le faltan 10 para conseguir la aprobación.