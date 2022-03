$!Marlene León Fontes, una mujer que abona a la transparencia

“Seamos realistas, soñemos lo imposible”, es la frase preferida de la Directora de Iniciativa Sinaloa, quien tiene tres licenciaturas, es Licenciada en Estudios Internacionales, Licenciada en Negocios Internacionales y Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, participó como Testigo Social en los procesos de contratación de obra pública ejecutados por el Gobierno de Sinaloa.

Es Fellow por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para la Agenda 2030 y Gobierno Abierto. Es coautora del libro Los juicios orales en el Sistema Jurídico Mexicano. Retos a la Impartición de Justicia.

Pasión

Mientras León Fontes estudiaba la Licenciatura en Estudios Internacionales, realizó una estancia en el programa de verano científico, su tutora fue Irma Eréndida Sandoval Ballesteros, ex Secretaria de la Función Pública, quien en ese momento era la encargada del área de combate a la corrupción de la UNAM.

“Yo entro a un proyecto de ella y ahí es cuando empiezo a conocer todo este mundo de cómo se debe combatir la corrupción y con ella desarrollo un tema sobre las Asociaciones Público Privadas y como la corrupción cae en ellas, se da este dúo de transparencia y combate a la corrupción que en ese tiempo todavía no estaba el combate a la corrupción como ahorita, yo ya lo venía manejando con ella”, detalló.

Su pasión, así es como describió los temas la joven sonorense de 29 años que la convencieron de quedarse en Iniciativa Sinaloa y tomar los dos temas como bandera en sus trabajos posteriores.

Iniciativa Sinaloa

Estaba en el segundo semestre de Estudios Internacionales cuando al entrar como voluntaria a Iniciativa Sinaloa empezó a verificar la transparencia en espacios del IMSS en Culiacán, desde que se le presentó el proyecto estuvo convencida de verificar el cumplimiento de las autoridades a sus obligaciones.

Desde los 18 años, casi 19, se mantuvo como voluntaria en la organización que trabaja por la transparencia y el combate a la corrupción, hasta que llegó el momento en su escuela de hacer el servicio social, cuando cambia su estatus al interior, para después al culminar su servicio social a la par de su licenciatura, fue contratada como investigadora de tiempo completo, en el 2015.

“Desde voluntaria hasta ahorita en la dirección, ya son 10 años”, comentó, con el equipo con el que inició en la organización, solo queda ella de la primera dirección en la que estuvo Norma Sánchez Castillo al frente, acompañada ahora de un equipo sólido de mujeres que se han unido en los últimos años.

Partidos políticos: opacos o transparentes, es el título de su primera investigación formal que tuvo, poniendo en práctica lo que había aprendido en Iniciativa Sinaloa, recabar datos, utilizando herramientas como acceso a la información, entrevistas, corroborar datos y demás que representaron un reto. Cada investigación, explicó, tiene detalles de aprendizaje, en el caso de la de los partidos políticos fue por la cuestión de transparencia y rendición de cuentas.

“La siguiente fue de conflicto de intereses, esa me encantó porque ahí pongo a prueba el periodismo de investigación y colaboro con otros periodistas que admiro muchísimo, que son Silber Meza y Zorayda Gallegos, que fue en Operación Desfalco, fue una investigación muy exhaustiva que implicaba entre servidores públicos y políticos de diferentes partidos, yo creo que ese fue un reto enorme”, detalló.

Otro trabajo fue en relación a adjudicaciones directas, el que más la ha llenado de orgullo, pues es la que más tiempo le ha llevado, ya que no lograba encontrar el ángulo correcto, fue al final que detectó irregularidades en las contrataciones públicas en 60 contratos de salud, durante la administración de Mario López Valdez y el primer año de Quirino Ordaz Coppel.

“En todo este análisis identificamos que por lo que se le estaba juzgando en ese momento a Echeverría, el ex Secretario de Salud, tan solo por un contrato que ya sabemos que terminó con el pago de 7 millones, nomás por un solo contrato, yo lo identifiqué en esos 60 contratos, entonces fue para mí un !wow! identifiqué un modus operandi en las contrataciones públicas y ahí era poner a prueba las autoridades”.

“Si hubiera realmente voluntad política para combatir la corrupción hubieran abierto 60 carpetas de investigación por esos 60 contratos, no solamente uno como con Echeverría, pero ese fue el momento en que me muestro que sí pude lograr algo identificando un caso claro de corrupción probado, que concluyó con presentar denuncias, que fue como parte de la incidencia, para que fueran sancionados, pero no hemos tenido respuesta”, agregó.

Entre otras satisfacciones que se han logrado en la organización, relató, es que lograron que las copias de información pública bajaran su costo de 3.50 pesos cada una a .35 centavos, considerando que el cobro era una limitante para el acceso a la información.

También se logró que las reuniones en el Congreso de Sinaloa, incluyendo las de las comisiones, se transmitieran por plataformas digitales para que más personas tengan acceso a ellas, lo cual ya se implementaba en estados como Nuevo León, impulsándolo en Sinaloa y logrando la modificación de la ley.En obra pública señaló que se ha fortalecido la participación ciudadana con los testigos sociales, lo que antes no se pensaba, tener a la ciudadanía vigilando el proceso de contrataciones públicas, considerando que falta camino por andar en el tema.

“Aquí en Sinaloa quizás falta dar a conocer o visibilizar cuáles son esos beneficios, porque otros estados que no tienen lo que nosotros tenemos nos ven como una referencia, un estado referente, por ejemplo, en Chihuahua hemos platicado con organizaciones que aspiran a tener una ley como la que tenemos en Sinaloa”, dijo.

Llegada a Sinaloa

La originaria de Magdalena de Kino, presumiendo que su lugar de origen es uno de los dos pueblos mágicos con los que cuenta el estado vecino del norte, llegó a Culiacán como la opción para estudiar lo que quería y con la convicción de que está aquí trabajando y superándose y tiene más por aportar.

“Yo soy de Sonora, allá nada más se encontraba en una escuela privada y por temas económicos me convenía en ese momento estar en una universidad pública y además el plan de estudios me pareció mucho mejor, me convenció más acá en Sinaloa, aunque implicara moverme y alejarme de mi familia”, compartió.

“Fue una aventura totalmente nueva para mí”, dijo una vez que llegó al nuevo estado y realizó el examen para entrar a la Universidad Autónoma de Sinaloa, mientras constantemente se cuestionó si era buena idea que le dieran el espacio a ella y no a alguien más de la entidad que quisiera estudiar ahí.

“Yo comenté que tenía muchas ganas de entrar a esa universidad, que me había preparado muchísimo, yo creo que ese fue el primer reto que yo me di cuenta, si quería estar aquí en Sinaloa tenía que demostrar que era diferente y que tenía que luchar para ello, con esa pregunta inicié y sabía que en adelante me iba a topar con eso ¿por qué yo?”, abundó.

Extraña su familia y comer las tortillas de harina sonorenses, una escena que recuerda mucho es cuando se sentaba en su silla poltrona junto con su hermano a esperar que su mamá terminara de lavar para ayudarla a tender la ropa, aún sabiendo que no siempre se les permitía ayudar. Su canción preferida que le remite a su infancia es have you ever seen rain, de Creedence clearwater revival, recordando a su hermano, cuando la escuchaban en su infancia, sus libros preferidos son Las aventuras de Tom Sawyer y Robinson Crusoe.

“Seamos realistas, soñemos lo imposible”

Marlene León Fontes

Directora de Iniciativa Sinaloa