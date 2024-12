$!Martha Arredondo Sandoval, ‘Marthita’, termina su historia de 62 años en el Congreso de Sinaloa

”Muchos momentos importantes para la familia yo me los perdía porque yo me la vivía en el Congreso”.

”Yo conozco muchísima gente, y veo fotos y ‘ah, fulano de tal”’, y no se me olvida todavía nada. Tengo a punto de cumplir 78 años, y digo yo ‘ya es edad suficiente, ¿no?’, y pienso que es la hora que me debo ir”.