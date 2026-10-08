Martha Reyes dice que le ofrecen candidaturas, pero teme participar en política

La presidenta de Coparmex Sinaloa, Martha Reyes Zazueta, reveló que distintos actores políticos le han ofrecido participar como candidata en las elecciones de 2027, aunque, por ahora, su prioridad es impulsar perfiles que se comprometan a atender los problemas del Estado.

En rueda de prensa, la dirigente empresarial aseguró que ha sostenido conversaciones con representantes de distintos partidos políticos, incluidos integrantes de la oposición, con el propósito de conocer sus propuestas y negociar compromisos con el sector empresarial y la ciudadanía.

Sin embargo, señaló que no tiene contemplado buscar una candidatura propia y reconoció que le preocupa el riesgo que implica entrar a la política.

“Me da mucho miedo. Sinceramente me da mucho miedo”, expresó al ser cuestionada sobre la posibilidad de participar en una contienda electoral.

Reyes Zazueta afirmó que ese temor también está relacionado con situaciones de riesgo que, según relató, ha enfrentado.

Mencionó que en febrero de 2025 dos vehículos con personas armadas acudieron a buscarla y que este año ocurrió otro incidente que incrementó su preocupación por su seguridad.

La dirigente sostuvo que su intención es evaluar a quienes aspiren a cargos públicos y exigirles compromisos concretos, incluso formalizados ante notario, para que respondan por sus propuestas una vez que lleguen al gobierno.

Aclaró que sus acercamientos con los partidos no significan que haya decidido respaldar a alguno en particular.

Sobre Morena, señaló que no apoyaría al perfil que considera que se pretende impulsar para la Gubernatura, debido a que no ha dado resultados frente a la crisis que vive Sinaloa.

No obstante, dejó abierta la posibilidad de evaluar a otras figuras de ese partido.

También afirmó que ha conversado con distintos actores políticos, entre ellos Mario Zamora, Paloma Sánchez, legisladores federales por el PRI, y Roxana Rubio, Diputada local por el PAN, aunque no precisó qué acuerdos ha alcanzado con ellos.

Reyes Zazueta sostuvo que su intención es contribuir a que quienes lleguen al gobierno cuenten con capacidad y experiencia para enfrentar los problemas de seguridad y recuperar las condiciones para el desarrollo económico.

“Estoy haciendo política. La política es negociar y tengo que negociar con todos”, afirmó.