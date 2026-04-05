Marzo de 2026 registra la cifra más baja de homicidios desde el repunte de violencia iniciado en septiembre de 2024

Marzo de 2026 se colocó como el mes con menor número de homicidios dolosos desde septiembre de 2024, cuando se registró un repunte significativo en la incidencia de este delito en Sinaloa, de acuerdo al informe diario de casos reportado por Noroeste.

Según las cifras, marzo cerró con un total de 121 víctimas de acuerdo al informe de Noroeste cifra que representa el nivel más bajo dentro del periodo posterior al incremento que comenzó en septiembre de 2024, mes en el que se contabilizaron 144 homicidios y que marcó un cambio en la tendencia que se venía observando durante la primera mitad de ese año.

Cabe destacar que la FGE reporta 79 casos de homicidio doloso en Sinaloa en el mes de marzo, lo que contrasta con los datos que Noroeste ha recopilado que son 121 casos.

El informe se realiza con datos de la FGE, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y trabajo periodístico.

Antes de ese repunte, los registros mensuales de 2024 se mantenían considerablemente por debajo, con cifras que oscilaron entre 34 y 54 homicidios entre enero y agosto. Sin embargo, a partir de septiembre se observa un incremento sostenido: octubre alcanzó 187 casos, noviembre 176 y diciembre 163, consolidando un cierre de año con niveles elevados de violencia.

La tendencia continuó durante 2025 con cifras que, aunque variables, se mantuvieron por encima de los niveles previos al repunte. En enero se registraron 142 homicidios, en febrero 124 y en marzo 137. Para abril la cifra subió a 145 y en mayo a 188, hasta alcanzar el punto más alto en junio con 241 víctimas.