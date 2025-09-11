Más de 10 mil elementos vigilarán celebraciones patrias en Sinaloa

Serán más de 10 mil elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno los que participarán en los operativos especiales que se desplegarán en los 20 municipios de Sinaloa durante las fiestas patrias, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal señaló que este despliegue tiene como objetivo garantizar que la población pueda disfrutar con tranquilidad de los eventos públicos programados.

Precisó que el plan de seguridad fue acordado con el gabinete federal de seguridad durante su visita reciente a la entidad, y que se trata de un operativo interinstitucional en el que participan fuerzas municipales, estatales y federales.

“Van a participar más de 10 mil elementos de los tres órdenes, porque son operativos interinstitucionales, ya lo tenemos organizado, no solo para Culiacán, sino para Culiacán y el resto de los municipios”, expuso.

En cuanto a los llamados difundidos en redes sociales para que la ciudadanía no acuda a la ceremonia del Grito de Independencia en la capital del Estado, Rocha moya afirmó que es respetuoso de las opiniones y que cada persona decidirá si asiste o no.

“Ustedes saben que yo respeto todas las opiniones, pueden hacerlo todo mundo y pueden tener eco o no y hacer lo que les guste, simple y llanamente a respetar lo que decida cada quien”, señaló.

También se refirió a las peticiones que han circulado para que los artistas anunciados no se presenten en la celebración de Culiacán, aclarando que tienen derecho a tomar sus decisiones, aunque hasta el momento ninguno de los convocados ha declinado su participación.