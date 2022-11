Más de 10 mil sinaloenses fueron a la marcha, dice Rocha Moya

Más de 10 mil sinaloenses son los que participaron en la marcha del domingo que se llevó a cabo en la Ciudad de México y que fue convocada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló el Gobernador del Estado Rubén Rocha Moya.

“Me dejó muy bien sabor de boca, ¿por qué?, porque somos hijos de las manifestaciones, otros nunca lo han hecho en su vida, pero ahora empiezan”, comentó.

“Antes pues no íbamos al Zócalo, porque no lo podíamos llenar y no lo queríamos exhibir”.

El Gobernador señaló que según los cálculos fueron alrededor de 10 mil sinaloenses los que fueron partícipes de este evento, y que acudieron de varias partes del estado.

“Yo los que les quiero decir es que vengo muy contento de la marcha, porque varias veces nos metimos a Reforma a manifestarnos.... Me tocó mucho andar prácticamente solo y ahora andar en Reforma ahora prácticamente lleno”, dijo.

El Mandatario estatal dijo que debido al gran número de personas que se congregaron a la marcha se le dificultó acercarse a ciertos personajes de la política que también asistieron.

Rocha Moya señaló que le tocó saludar al Presidente Andrés Manuel López Obrador y también a las “corcholatas”, y destacó que le echaron muchas porras a Sinaloa.

El Gobernador señaló que saludó a personalidades como el Secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, al Diputado Gerardo Fernández Noroña, así como al Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández y a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum.

Rocha Moya destacó que el único asunto que trato durante este viaje fue con Óscar Flores, que es el administrativo de la SEP, a quien le pidió que atendiera al Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a quien le pidió que se otorgara un recurso adicional.