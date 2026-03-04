$!Más de 10 mil vehículos robados desde inicio de guerra del Cártel de Sinaloa; promedian 18.5 casos diarios

Desde septiembre de 2024, mes en que comenzó una pugna entre las facciones Zambada y Guzmán del crimen organizado en la región, y hasta el 3 de marzo de 2026, en Sinaloa se han registrado 10 mil 005 vehículos robados, lo que representa un promedio diario de 18.5 unidades.
Lo anterior de acuerdo a cifras de corporaciones de seguridad y de investigación.
El periodo de referencia comprende aproximadamente 18 meses, en los que la incidencia de este delito mostró un repunte sostenido, en paralelo con el incremento de otros ilícitos de alto impacto como homicidio doloso y privación ilegal de la libertad.
De acuerdo con el concentrado mensual, septiembre de 2024 marcó un punto de inflexión con 433 reportes de robo de vehículos.
Un mes después, en octubre de ese mismo año, la cifra ascendió a 661 casos, uno de los niveles más altos de la serie.
En noviembre se registraron 572 y en diciembre 446.
Durante 2025 la tendencia se mantuvo elevada. Enero cerró con 655 reportes; febrero con 589; marzo con 587; y abril alcanzó el pico más alto del periodo con 678 vehículos robados en un solo mes. En mayo se documentaron 590 casos; junio 590; julio 473; agosto 592; septiembre 575; octubre 456; noviembre 504; y diciembre 585.
En 2026, enero registró 434 casos y febrero 585, mientras que marzo suma 71 reportes con corte al día 3.
El acumulado de 10 mil 005 vehículos robados en este lapso refleja un comportamiento sostenido por encima de los 400 casos mensuales en la mayoría de los meses analizados, con varios periodos que superaron los 580 e incluso los 650 reportes.
El inicio de la confrontación entre las facciones de Zambada y Guzmán en septiembre de 2024 provocó un incremento generalizado en delitos de alto impacto en la entidad, entre ellos el robo de vehículos, que pasó de niveles inferiores a 250 casos mensuales durante el primer semestre de 2024 a cifras que duplicaron e incluso triplicaron ese promedio en los meses posteriores.
Con un promedio de 18.5 vehículos robados por día desde el inicio de la pugna, la incidencia acumulada coloca a este delito como uno de los indicadores que reflejan el impacto de la crisis de seguridad en Sinaloa durante los últimos 18 meses.