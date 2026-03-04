$!Más de 10 mil vehículos robados desde inicio de guerra del Cártel de Sinaloa; promedian 18.5 casos diarios

Desde septiembre de 2024, mes en que comenzó una pugna entre las facciones Zambada y Guzmán del crimen organizado en la región, y hasta el 3 de marzo de 2026, en Sinaloa se han registrado 10 mil 005 vehículos robados, lo que representa un promedio diario de 18.5 unidades.

Lo anterior de acuerdo a cifras de corporaciones de seguridad y de investigación.

El periodo de referencia comprende aproximadamente 18 meses, en los que la incidencia de este delito mostró un repunte sostenido, en paralelo con el incremento de otros ilícitos de alto impacto como homicidio doloso y privación ilegal de la libertad.

De acuerdo con el concentrado mensual, septiembre de 2024 marcó un punto de inflexión con 433 reportes de robo de vehículos.

Un mes después, en octubre de ese mismo año, la cifra ascendió a 661 casos, uno de los niveles más altos de la serie.

En noviembre se registraron 572 y en diciembre 446.