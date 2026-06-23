Más de 131 mil estudiantes acceden a transporte con tarifa preferencial en Sinaloa

Más de 131 mil estudiantes de escuelas públicas en Sinaloa se beneficiaron durante el ciclo escolar 2025-2026 con la Tarjeta Inteligente de Identidad Estudiantil (TIIE), programa que permite acceder a tarifas preferenciales en el transporte público y generar ahorros en los gastos de traslado de las familias.

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable informó que un total de 131 mil 833 alumnos de nivel básico, medio superior y superior cuentan con este apoyo, que además funciona como una identificación oficial para los usuarios.

El titular de la dependencia, Omar López Campos, destacó que la estrategia busca facilitar la movilidad de las y los estudiantes y disminuir el impacto económico que representa el transporte para las familias sinaloenses.

“La tarjeta inteligente es un apoyo real a la movilidad estudiantil y al bolsillo de las familias sinaloenses, ya que permite que más de 131 mil jóvenes cuenten con una tarifa preferencial en el transporte público, reduciendo sus gastos diarios de traslado y generando un ahorro que brinda mayor tranquilidad y respaldo a la economía de las familias”, señaló.

De acuerdo con la Sebides, el descuento aplicado a través de la tarjeta es de 11.50 pesos por viaje, lo que representa un ahorro acumulado superior a 1.5 millones de pesos por traslado para el conjunto de estudiantes beneficiados.

La dependencia explicó que la TIIE forma parte de una política pública orientada a reducir las barreras económicas que enfrentan los jóvenes para continuar con sus estudios, al facilitar el acceso cotidiano a los centros educativos.

El programa contempla además trámites de primera expedición, revalidación, reposición y cambio de institución educativa, con el propósito de garantizar que los estudiantes mantengan vigente el beneficio durante su trayectoria escolar.

La operación y seguimiento de la estrategia está a cargo de la Dirección de Movilidad, Gestión y Administración Urbana de la Sebides, que coordina las acciones relacionadas con el acceso de los estudiantes al transporte público.

Con este esquema, el Gobierno de Sinaloa busca fortalecer la movilidad con enfoque social y contribuir a la permanencia de niñas, niños y jóvenes en las aulas mediante apoyos que reduzcan los costos asociados a la educación.