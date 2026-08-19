Más de 18 mil sinaloenses han acudido al Servicio del Empleo en busca de trabajo

Más de 18 mil sinaloenses han acudido durante este año al Servicio Estatal del Empleo en busca de apoyo para incorporarse a un trabajo formal, de acuerdo con datos de la dependencia.

Abril Estefanía Vega Araiza, directora del Servicio Estatal del Empleo, informó que en Culiacán se concentra una parte importante de esta demanda, con 6 mil 169 personas atendidas en lo que va de 2026.

Explicó que las ferias y jornadas de empleo se organizan precisamente a partir de las necesidades de contratación que manifiestan las empresas, pues existen vacantes que requieren ser cubiertas.

“Las empresas nos han solicitado, nos siguen solicitando este apoyo, hay vacantes que tienen que cubrir y es por eso que surgió de esa necesidad”, señaló.

Vega Araiza detalló que antes de organizar una feria de empleo la dependencia sostiene reuniones con los empleadores para conocer sus necesidades de personal y determinar si existe suficiente demanda para realizar el evento.

Sobre los resultados de estas jornadas, indicó que aproximadamente 20 por ciento de las personas que acuden a una feria logra colocarse en un empleo durante el mes posterior.

Sin embargo, aclaró que quienes no consiguen trabajo después de la feria continúan recibiendo seguimiento y permanecen dentro de los servicios de vinculación laboral, aunque ya no forman parte de la estadística específica de colocación de cada evento.

Agregó que una proporción importante de quienes recurren al Servicio Estatal del Empleo son jóvenes.

Aunque dijo no contar en ese momento con el porcentaje preciso, estimó que podrían representar alrededor del 60 por ciento de las personas atendidas y vinculadas con empleos formales.