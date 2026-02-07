Más de 180 negocios cerraron en enero en Culiacán, reporta la UCC

Más de 180 negocios, formales e informales, cerraron sus puertas durante enero en Culiacán, en medio de una fuerte caída en las ventas y un entorno de inseguridad que ha golpeado al sector comercial, informó el presidente de la Unión de Comerciantes de Culiacán, Óscar Sánchez Beltrán.

El líder del organismo comercial explicó que enero fue un mes atípicamente malo para el comercio, con desplomes en las ventas que impidieron a muchos establecimientos cubrir incluso sus gastos operativos.

“Quiero decirle que fueron más de 180 negocios que cerraron en el mes de enero, nosotros los cotejamos, están debidamente registrados y abrieron alrededor de ocho”, precisó.

“Las ventas cayeron muy fuertes, tuvimos un enero atípico. Recordemos que cíclicamente todos los años enero es bajo, es malo, sin embargo, este fue muy malo, las caídas fueron muy fuertes”, señaló.

“Hubo semanas o meses que no sacaron prácticamente para los gastos operativos y esto de alguna manera minó muy fuerte la actividad comercial y muchos tuvieron que cerrar y algunos otros tuvieron de alguna manera que cancelar muchas fuentes de trabajo”, dijo.

Sánchez Beltrán indicó que esta situación debilitó aún más la actividad económica local.

Detalló que la UCC realiza un estudio de campo en 150 avenidas y corredores comerciales de la ciudad para identificar qué negocios cerraron durante la ola de violencia, cuáles bajaron cortina en enero y cuáles han logrado reabrir.

El dirigente explicó que estos cierres se suman a los aproximadamente 2 mil 300 establecimientos que han dejado de operar desde que inició la crisis de violencia hace más de un año.

Aclaró que el estudio incluye tanto locales formales como informales, ya que no se está verificando su registro fiscal, sino la operación visible de los establecimientos.

“Son establecimientos con cortina que están en un local, pero nosotros no podemos determinar si son formales o informales porque no estamos levantando si tienen su registro ante el RFC, lo que sí vemos y constatamos es que han cerrado, o sea que han bajado cortina”, afirmó.

Señaló que el objetivo del estudio es generar información para que autoridades y sector empresarial diseñen estrategias de reactivación económica.