Más de 34 mil docentes de Educación Básica inician Taller Intensivo previo al regreso a clases en Sinaloa

Más de 34 mil docentes de Educación Básica en Sinaloa iniciaron este jueves el Taller Intensivo “Ser y hacer en comunidad de aprendizaje”, como parte de las actividades previas al regreso a clases programado para el próximo lunes 12 de enero, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

De acuerdo con la dependencia, el objetivo de este taller es fortalecer las estrategias pedagógicas y profundizar en la transformación de la práctica educativa, en concordancia con los principios de la Nueva Escuela Mexicana.

Las jornadas de trabajo se desarrollarán durante jueves y viernes y están dirigidas al personal docente de los distintos niveles de la educación básica en la entidad.

En el marco de estas actividades, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, realizó un recorrido por diversos planteles educativos de la ciudad de Culiacán para dar la bienvenida al personal docente al inicio de las labores de este año.

En estas visitas estuvo acompañada por la Subdirectora de Primarias Federalizadas, María Engracia Uzeta Figueroa, y por el Jefe del Departamento de Secundarias Técnicas, Ricardo González Aispuro.

”En este primer Taller Intensivo de 2026, tras el receso escolar decembrino, quisimos estar presentes para darles la bienvenida y reconocer su esfuerzo. Confiamos plenamente en que seguiremos impulsando con unidad y comunicación la segunda etapa de este Ciclo Escolar, acompañando siempre el aprendizaje de nuestras niñas y niños”, dijo Félix Niebla.

Como parte del recorrido, visitó la Escuela Primaria Federal “Joaquín Alejandro Castro Rivera”, donde se congregó personal docente de siete planteles pertenecientes a la Zona Escolar 126 de Primarias Federalizadas.

En ese espacio, destacó la importancia de estos encuentros para compartir experiencias y unificar criterios que permitan atender los retos académicos del presente año, con énfasis en el bienestar de la comunidad escolar.

Asimismo, al reunirse con los colectivos docentes de las Escuelas Secundarias Técnicas número 72 y número 91, hizo un llamado a garantizar la continuidad de las trayectorias educativas del alumnado.

“Necesitamos una república de jóvenes profesionistas capaces de enfrentar los nuevos retos de la humanidad. Hoy ustedes abordan el tema de la Inteligencia Artificial, una herramienta que debe integrarse desde las aulas con el acompañamiento docente para asegurar su buen uso y vinculación desde la educación básica hasta la profesional”, dijo.

La SEPyC indicó que estas acciones forman parte del acompañamiento institucional al magisterio sinaloense, previo al retorno de las y los estudiantes a las aulas, como parte del calendario escolar vigente.