Más de 4 mil personas tramitan licencia permanente en Sinaloa en tres días: Rocha

En los primeros tres días del programa de licencias de conducir permanentes se han registrado más de 4 mil de trámites, informó el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya.

“Van 4 mil 300... en tres días”, señaló al considerar positiva la respuesta de la ciudadanía.

La medida entró en vigor el martes 17 de marzo y está dirigida exclusivamente a personas que conducen automóvil o motocicleta.

El costo del trámite es de 2 mil 323 pesos, equivalente a 18 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de un cargo adicional destinado al rubro educativo.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa quienes ya han tenido una licencia estatal, incluso vencida, pueden realizar el trámite en línea, siempre que el documento haya sido expedido a partir de 2014.

Según la información oficial presentada, la vigencia para realizar este procedimiento concluirá el próximo 30 de junio de 2026.