$!Más de 500 vacunas contra el sarampión se aplican al día en los módulos de vacunación

Ante el reciente brote de sarampión, la Secretaría de Salud de Sinaloa realiza una campaña de vacunación para prevenir contagios y proteger a la población vulnerable de la enfermedad, 18 meses, 6 años y de los 10 a los 49 años, este último segmento de la población si no cuenta con su refuerzo según sus boletines informativos. En Culiacán, a partir de esta semana comenzó la aplicación de las vacunas de sarampión; además, en dichos módulos se pueden encontrar suministros de aplicación de vacunas contra influenza, coronavirus y tétano.

”Como ayuntamiento empezamos este día, lunes, 9 de febrero. En coordinación con la Secretaría de Salud, nos hicieron el favor de instalar un módulo. La idea principal era promover la vacuna del sarampión, que hoy en día estamos atravesando en México un brote, sumándonos a la campaña que ya anteriormente, semanas atrás, ya están coordinando la Secretaría de Salud, el Seguro Social”, detalló Jesús Salvador Torres, director Municipal de Salud. “Y aquí en el Ayuntamiento nos parece un punto estratégico para que también la población que esté céntrica, venga a vacunarse. Ahorita ya hemos atendido a más de 500 vacunas que se han instalado el día de hoy, más las 500 vacunas que se pusieron los dos primeros días, lunes y martes. Y igual, la intención es concientizar a la población lo importante que es vacunarse”.

Tanto en los módulos del Ayuntamiento de Culiacán como en el Palacio de Gobierno, reporta el personal de salud una alta demanda en las vacunas, por lo cual se han extendido los horarios de atención, así como la brigada médica para la aplicación. La sugerencia del personal de salud tras la aplicación de la vacuna es mantener reposo y estar hidratado para evitar algún efecto secundario como la aparición de ronchas o fiebre. Los ciudadanos que acudieron y atendieron a las recomendaciones del personal de salud indican que la campaña llegó a ellos por medio de redes sociales y recomendaciones de familiares con la finalidad de evitar contagios. ”Sí, a mi familia, le informé yo, porque me di cuenta, que incluso yo soy comerciante, yo vendo, y tengo una ruta, y en la ruta le estoy diciendo a mis clientes, porque, pues, ya viviendo la experiencia y y, pues, quieras o no el informarle a las personas ayuda también a ti mismo, porque, pues, también las personas que sí en realidad le toman importancia, vienen, lo hacen y ya se nos prevenido más, evitamos que más gente se contagiada y nos ayuda a todos”, comentó Héctor Velázquez, que acudió a vacunarse.