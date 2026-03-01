Más de 60 mil servidores públicos de Sinaloa deberán presentar declaración patrimonial antes del 31 de mayo

La Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas de Sinaloa informó que en las próximas semanas se emitirá la convocatoria para que los servidores públicos del estado presenten su declaración patrimonial correspondiente al ejercicio 2025, la cual deberá entregarse a más tardar el 31 de mayo del presente año.

La titular de la dependencia, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, explicó que la obligación aplica para todo el personal que reciba un sueldo con recursos públicos, incluyendo mandos medios, superiores y trabajadores contratados por honorarios.

“Ya en las próximas semanas se va a lanzar la convocatoria. Tienen hasta el 31 de mayo del presente para presentar su declaración, lo que corresponde al ejercicio anterior de enero al 31 de diciembre”, señaló.

Angulo Cázarez precisó que la declaración patrimonial que se presentará este año corresponde al periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la funcionaria, el año pasado se registraron más de 60 mil declaraciones patrimoniales, cifra que podría repetirse o incluso aumentar en este ejercicio, ya que la obligación se extendió hace algunos años a la totalidad del personal gubernamental.

“El año pasado se presentaron más de 60 mil declaraciones patrimoniales, debe de ser el mismo número o un poco más. Todos los que reciban sueldo”, afirmó.

Anteriormente, dijo, la obligación estaba limitada hasta el nivel de jefe de departamento, pero actualmente incluye a prácticamente todo el personal.

“Antes era hasta un nivel de jefe de departamento, pero ya hace unos años se incluyó todo el personal, incluso los que se pagan por honorarios, hasta nivel secretario y gobernador, todos”.

La secretaria informó que el proceso se realiza a través de una plataforma digital en la que cada servidor público debe registrarse con usuario y contraseña, generalmente RFC y CURP, para capturar información personal, patrimonial y financiera.

“Hay una plataforma que tiene apartados que llenar desde tus datos personales, tus datos económicos, tu experiencia laboral, tus ingresos, tus deudas. Entonces todo se llena en esa plataforma”, explicó.

Una vez concluido el llenado, el sistema permite la firma electrónica y genera un acuse que debe imprimirse y presentarse en el Departamento de Declaración Patrimonial, ubicado en el primer piso de la dependencia.

Angulo Cázarez señaló que, previo al arranque formal del periodo de recepción, se trabaja en la revisión técnica de la plataforma para evitar fallas, así como en una campaña de difusión dirigida tanto a servidores públicos como a la ciudadanía.

“Queremos lanzar una campaña más puntual, más accesible, para que también los ciudadanos estén enterados en qué consiste este ejercicio”, comentó.

En cuanto al cumplimiento, indicó que históricamente la mayoría de los servidores públicos atiende esta obligación, y que los casos de omisión han sido mínimos.

“Normalmente casi todos cumplen. Han sido mínimos las personas que por diferentes causas, muchas veces por desconocimiento”, dijo.

Sin embargo, confirmó que sí existen sanciones para quienes no presenten la declaración en tiempo y forma. El año pasado se aplicaron medidas a servidores públicos que incumplieron con la obligación correspondiente a 2024.

Detalló que las sanciones pueden consistir en amonestaciones privadas de hasta 10 días hábiles y, dependiendo del caso, podrían derivar en otro tipo de responsabilidades administrativas.

“Son amonestaciones de 10 días hábiles, amonestaciones privadas. Dependiendo el caso, pero por lo regular son amonestaciones que no impliquen una cuantía”, explicó.

Asimismo, indicó que cuando se detectan inconsistencias en la información declarada, se puede iniciar un procedimiento de investigación administrativa.

Finalmente, reiteró que la obligación de presentar la declaración patrimonial es una responsabilidad legal para todas y todos los servidores públicos del estado, y que la dependencia mantiene un departamento especializado que opera durante todo el año para brindar asesoría y resolver dudas relacionadas con este trámite.