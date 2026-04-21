Más de 600 aspirantes buscan ingresar a la Policía de Culiacán; 250 ya en evaluación

Más de 600 personas se han registrado en la convocatoria para integrarse a la Policía Municipal de Culiacán, y alrededor de 250 ya están en proceso de evaluación de control y confianza, informó el Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos.

Detalló que tras la recepción de solicitudes, se realiza un filtro inicial por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para verificar requisitos, y luego los aspirantes son enviados a evaluaciones psicológicas, médicas y socioeconómicas.

“Llevamos registrados, es decir, porque en el proceso se han recibido más de 600 expedientes. Hay un filtro de un análisis que hace en este caso la propia Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en función de los requisitos que tiene contemplado la convocatoria de ir filtrando y perfilando”, explicó.

“Se han turnado en este caso al Centro de Evaluación y Control de confianza que es la institución que realiza los exámenes considerados para acreditarse y poder ingresar la policía se han turnado alrededor de 250 expedientes ya que están en este proceso de evaluación por parte de la institución”.

Este proceso, indicó, tarda cerca de tres meses, por lo que se prevé que en mayo ingresen los primeros dos grupos de aproximadamente 30 elementos a la Universidad del Policía para su formación inicial.

“Hacia el mes de mayo, prevemos que puedan ingresar dos generaciones. Son dos generaciones, los dos grupos de 30 elementos”, comentó.

La convocatoria forma parte de la estrategia del Ayuntamiento de Culiacán para fortalecer la corporación durante 2026, con la meta de incorporar 400 nuevos elementos y avanzar en la reducción del déficit de policías en el Municipio.

De acuerdo con lo informado previamente por el alcalde, el objetivo es incrementar el estado de fuerza hasta mil 400 elementos en una primera etapa, y continuar con una nueva convocatoria en 2027 para alcanzar los mil 800 policías, conforme al estándar de 1.8 elementos por cada mil habitantes.

El funcionario reconoció que la corporación aún presenta déficit, con cerca de mil 100 elementos activos, por debajo del estándar recomendado según la población.

“De acuerdo al estándar, Culiacán tiene un millón de habitantes y está considerado 1.8, pues bueno, si hay una meta a la que aspiramos, ir atendiendo ese rezago con 400 elementos más que ya nos va a dejar muy próximos a este estándar”, dijo.

Añadió que durante la capacitación, los aspirantes reciben una beca mensual de 5 mil pesos, mientras que el costo de formación por elemento ronda entre 40 mil y 50 mil pesos.