Más de 843 mil alumnos regresarán a clases presenciales el lunes en Sinaloa

El próximo lunes 13 de abril se reanudarán las clases presenciales en Sinaloa con el regreso de más de 843 mil estudiantes de todos los niveles educativos, informó la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla.

Detalló que en educación básica se prevé el retorno de 541 mil 200 alumnos, mientras que en nivel medio superior regresarán alrededor de 142 mil y en superior cerca de 170 mil estudiantes.

“Estamos preparados, como siempre, para recibir a toda la comunidad educativa que se incorpora a partir del lunes 13”.

“De nivel básico son alrededor de 541 mil 200 alumnos más media superior, más superior que se incorporan alrededor de 843 mil en todo el Estado”.

Aseguró que existen condiciones en todo el Estado para retomar las actividades escolares de manera presencial, tal como se desarrollaban antes del periodo vacacional.

“Sí, de manera presencial, como cerramos el momento de la llegada del receso escolar, vamos a sostener la presencialidad”.

Destacó que la dependencia ha impulsado la presencialidad como una prioridad y que, en evaluaciones recientes como la realizada en Villa Juárez, se observan resultados positivos en la asistencia escolar.

“En la valoración que tuvimos ayer de Villa Juárez vemos con mucho positivismo el que podamos nosotros retomar la presencialidad, puesto que el 100 por ciento de las escuelas en Villa Juárez, tanto en el turno matutino como en el turno vespertino están aperturadas y también la presencialidad es de un 70 por ciento, lo cual es sumamente importante”.

Indicó que el regreso será total en modalidad presencial, manteniendo la dinámica previa al receso.

“Nosotros lo que percibimos es que hay condiciones para retomar la presencialidad como cerramos”.

Ante el aumento de temperaturas, adelantó que se emitirán recomendaciones, como realizar actividades físicas en horarios tempranos o evitar la exposición directa al sol.

Señaló que las autoridades educativas estarán atentas al desarrollo del regreso a clases y a cualquier situación que pudiera presentarse en los planteles.