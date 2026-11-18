MONTERREY, Nuevo León._ En México, casi 53 por ciento de las niñas y niños en primera infancia son víctimas de disciplina violenta, ya sea física o psicológica, una práctica que continúa normalizada en los hogares y que representa uno de los principales desafíos para garantizar su desarrollo integral.
Así lo expuso Aurora Aguilar Rodríguez, coordinadora de Vinculación, Promoción y Asesorías del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, realizado en el Tecnológico de Monterrey.
La funcionaria señaló que, aunque en México existe una legislación que prohibe el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, todavía persisten prácticas de crianza basadas en golpes, gritos y humillaciones.
“Nos faltan las familias, nos falta entender que un niño o una niña no es un objeto de nuestra propiedad, es un sujeto de derechos”, expresó.
Aguilar Rodríguez consideró que estas formas de disciplina reproducen patrones de violencia desde los primeros años de vida, pues las niñas y los niños aprenden a resolver los conflictos mediante el ejercicio de la fuerza y el miedo.
Advirtió que no puede esperarse que las nuevas generaciones aprendan a vivir en paz y resolver sus diferencias mediante el diálogo si desde pequeñas reciben violencia como método de educación.
Durante su exposición, también presentó un panorama de las condiciones que enfrenta la primera infancia en el País. Señaló que México cuenta con más de 12 millones de niñas y niños en esta etapa, quienes representan alrededor de 10 por ciento de la población nacional.
Sin embargo, indicó que 42 por ciento vive en condiciones de pobreza, cerca de 40 por ciento enfrenta problemas de acceso a servicios de salud y 57 por ciento carece de acceso a seguridad social.
Ante este escenario, explicó que el Sipinna impulsa la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia 2026-2030, una hoja de ruta que busca coordinar las acciones de los gobiernos federal, estatales y municipales, así como de los distintos poderes y organizaciones de la sociedad civil.
Detalló que la estrategia contempla 27 atenciones prioritarias de la Ruta Integral de Atenciones, 33 acciones de la Administración Pública Federal y 15 indicadores para medir los avances.
La funcionaria destacó que uno de los principales desafíos es lograr que las políticas públicas se adapten a las condiciones de cada entidad, pues las necesidades de la población infantil son distintas entre regiones.
Como ejemplo, mencionó que mientras en Nuevo León uno de los principales problemas es la obesidad infantil, en Chiapas la prioridad se encuentra en atender la desnutrición.
Agregó que, mediante el trabajo de articulación entre instituciones, se han identificado 755 programas dirigidos a la primera infancia en todo el País. No obstante, señaló que la seguridad social es una de las áreas que todavía carece de acciones específicas en las entidades federativas.
Entre las prioridades de la estrategia también se encuentra fortalecer la lactancia materna. Aguilar Rodríguez expuso que, en México, solamente 17 de cada 100 mujeres con un empleo remunerado logran mantener la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses de vida de sus hijos.
Consideró que las condiciones laborales y las licencias de maternidad representan obstáculos para que las mujeres puedan cumplir con esta recomendación, por lo que llamó a revisar las políticas de cuidado y protección a la maternidad.
Subrayó que la transformación de las condiciones de la primera infancia requiere también un cambio social y de comportamiento, así como escuchar y reconocer la participación de niñas y niños en las decisiones que les afectan.
“Tenemos que aprender a respetar a nuestros niños, tenemos que aprender a escucharles, tenemos que aprender que son personas, no son objetos nuestros”, expresó.