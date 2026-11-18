MONTERREY, Nuevo León._ En México, casi 53 por ciento de las niñas y niños en primera infancia son víctimas de disciplina violenta, ya sea física o psicológica, una práctica que continúa normalizada en los hogares y que representa uno de los principales desafíos para garantizar su desarrollo integral.

Así lo expuso Aurora Aguilar Rodríguez, coordinadora de Vinculación, Promoción y Asesorías del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, durante su participación en el Cuarto Foro Internacional de Primera Infancia, realizado en el Tecnológico de Monterrey.

La funcionaria señaló que, aunque en México existe una legislación que prohibe el castigo corporal y humillante contra niñas, niños y adolescentes, todavía persisten prácticas de crianza basadas en golpes, gritos y humillaciones.

“Nos faltan las familias, nos falta entender que un niño o una niña no es un objeto de nuestra propiedad, es un sujeto de derechos”, expresó.

Aguilar Rodríguez consideró que estas formas de disciplina reproducen patrones de violencia desde los primeros años de vida, pues las niñas y los niños aprenden a resolver los conflictos mediante el ejercicio de la fuerza y el miedo.

Advirtió que no puede esperarse que las nuevas generaciones aprendan a vivir en paz y resolver sus diferencias mediante el diálogo si desde pequeñas reciben violencia como método de educación.