$!Más de la mitad de las iniciativas en el Congreso de Sinaloa no se resuelven; hay diputados en cero

A más de un año del inicio de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, más de la mitad de las iniciativas registradas permanecen sin resolverse y varios diputados no han presentado una sola propuesta legislativa por cuenta propia. De acuerdo con un informe de productividad legislativa elaborado a partir de la bitácora del Congreso del Estado, desde el 1 de octubre de 2024, cuando inició funciones la actual Legislatura, y con corte al 12 de marzo, se han registrado 907 iniciativas. De ese total, únicamente 324 han sido aprobadas, mientras que 583 continúan en diferentes etapas del proceso legislativo, como sin lectura, primera lectura, segunda lectura o primera lectura del dictamen. Lo anterior en relación al número de folio que identifica a cada iniciativa en un conteo realizado por Noroeste, considerando que la más reciente iniciativa en la plataforma del Congreso de Sinaloa se identifica con el ID 1684 y que la primera de la actual Legislatura de acuerdo con la fecha sería la reforma al artículo 113 de Educación del 3 de octubre de 2024 con el ID 778.

Entre las iniciativas aprobadas también se contabilizan procesos administrativos que requieren el aval del Congreso, como retiros de funcionarios y autorizaciones relacionadas con presupuestos municipales. El registro indica además que ninguna iniciativa ha sido rechazada formalmente por el pleno legislativo durante este periodo, pero sí se mantienen atoradas en el proceso legislativo.

Rezago en la resolución de iniciativas Los datos reflejan que menos de la mitad de las iniciativas presentadas han alcanzado su etapa final dentro del proceso legislativo, que sería aprobada o rechazada, lo que evidencia una brecha entre la presentación de propuestas y su resolución en el Congreso.

Diputados sin iniciativas propias El análisis de la productividad legislativa también muestra que varios diputados no han presentado iniciativas de manera individual durante el periodo analizado. Entre ellos se encuentran Jesús Angélica Díaz Quiñónez (PAS), Víctor Antonio Corrales Burgueño (PAS), César Ismael Guerrero Alarcón (Morena), Karina Isabel Franco Meza (Morena), Ambrocio Chávez Chávez (Morena), Irma Guadalupe Moreno Ovalles (PRI), Paola Iveth Gárate Valenzuela (PRI), Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez (Morena), Aidee Corrales Corrales (PVEM), Rodolfo Valenzuela Sánchez (PVEM), Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda (Movimiento Ciudadano), Sergio Torres Félix (Movimiento Ciudadano), Jorge Antonio González Flores (PAN) y Roxana Rubio Valdez (PAN). En el caso de la Oposición, sus esfuerzos legislativos se han centrado en presentar iniciativas por grupo parlamentario, lo que representa un factor recurrente dentro de los grupos de partidos opositores; sin embargo, en Morena sí existen discrepancias relevantes pues hay cuatro diputados que no reflejan esfuerzos en individual y sus compañeros de bancada sí han promovido iniciativas en solitario.

Predominio de iniciativas de grupo El análisis también muestra que una parte importante de las iniciativas se presenta bajo la modalidad de grupo parlamentario.

Morena registra 46 iniciativas colectivas, mientras que el Partido Verde Ecologista de México suma 29 propuestas impulsadas en bloque. Este modelo provoca que varios legisladores aparezcan como promoventes en iniciativas colectivas, aun cuando no hayan presentado propuestas legislativas propias.

Diputados con mayor número de iniciativas En contraste, algunos legisladores sí registran iniciativas individuales dentro de su actividad parlamentaria. Entre quienes tienen mayor número de propuestas destacan Kristian Alexis Espinoza García, de Morena, con 21 iniciativas individuales; Martha Yolanda Dagnino Camacho, del Partido Verde Ecologista de México, con 17; Serapio Vargas Ramírez con 16; Erika Rubí Martínez Rodríguez, con 15; y Rita Fierro Reyes, con 14. También figuran Guadalupe Santana Palma León, con 10 iniciativas individuales; Nancy Yadira Santiago Marcos, con ocho; y Arely Berenice Ruiz López, con siete.

Temas de la agenda legislativa Entre las iniciativas presentadas durante la actual Legislatura destacan propuestas relacionadas con seguridad, salud, derechos sociales, innovación tecnológica y medio ambiente. En materia penal se encuentran reformas para tipificar el reclutamiento de menores de edad dentro del Código Penal, así como propuestas para sancionar la violencia digital y la violencia política contra las mujeres. También se incluye una iniciativa para derogar el capítulo del delito de estupro en la legislación estatal, para equipararlo con violación o abuso sexual. En el ámbito de la salud, legisladores han impulsado reformas a la Ley de Salud y a la Ley de Salud Mental, incluyendo la creación del Artículo 40 Bis para fortalecer la prevención y la atención médica especializada. Además, la agenda legislativa incorpora propuestas relacionadas con la protección de personas con la condición del espectro autista, la armonización de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como medidas para ampliar la protección legal de los adultos mayores.

Falta de ideas claras en el Congreso, impide avances de iniciativas Si bien la cantidad de iniciativas presentadas y aprobadas es un indicador para evaluar la actividad de un Congreso, existen elementos cualitativos que deben considerarse tales como los contextos políticos. Para el politólogo Jesús Rojas, uno de los principales problemas radica en que el proceso legislativo está sujeto a mayorías y acuerdos internos que pueden frenar incluso propuestas relevantes.

“Que exista una Legisladora o un Legislador que tenga una gran idea que no tenga el respaldo del grupo mayoritario y entonces ahí se atora o que a veces no tenga siquiera el respaldo de su coordinador o de su coordinadora y que no pase de ahí. Y entonces puede ser una extraordinaria idea que queda atorado en este entramado de iniciativas”, señaló. Este fenómeno se agrava por la falta de reglas claras dentro del Congreso para dar salida a las iniciativas que no avanzan, expuso. En la práctica, muchas quedan en lo que comúnmente se conoce como la “congeladora legislativa”, sin un mecanismo que obligue a resolverlas en determinado tiempo. “No existe como tal un procedimiento para poder determinar qué hacer con aquellas iniciativas que quedan en el limbo, que quedan en la congeladora legislativa. No está obligada la mesa directiva a darle trámite a todas. En teoría se van para su estudio y discusión, pero ese estudio y discusión puede dormir el sueño de los justos porque no hay una norma legal que obligue a tener una temporalidad para la atención de la misma”, apuntó.

Podrían ‘plazos legales’ dar una salida al rezago Ante este vacío normativo, el rezago se vuelve estructural y acumulativo. Para Rojas, una posible salida implicaría establecer plazos legales que obliguen a dictaminar. “Creo que ahí podríamos encontrar un hito, si lo queremos resolver es ponerle tiempo, ¿no? Desde cuánto tiempo tienes legalmente para poder atender algo que se está teniendo ahí y hacer también un poder independiente, constituido del Estado, pues quién sería aquel que le diga, ‘oye, estás incumpliendo en tal cosa’, ¿no? habría que tener también ese punto en ese tema”, dijo.

Lejos de ser un problema exclusivo de la actual Legislatura, el rezago forma parte de una dinámica histórica del Congreso local. Las iniciativas no necesariamente avanzan cuando se presentan, sino cuando existen condiciones políticas para ello. “Si te pones a revisar el número de iniciativas que se presentan a través de cada una de las legislaturas que ha habido en el Congreso te vas a encontrar con eso y te vas a encontrar, por ejemplo, que lo que no fue un tema en la legislatura 59, lo fue en la 62, ¿por qué? porque por coyuntura política salieron temas específicos”, señaló, al retomar temas como la interrupción legal del embarazo y el matrimonio igualitario, o la municipalización de Juan José Ríos y Eldorado. La agenda legislativa, por tanto, no responde únicamente a necesidades locales inmediatas, sino a presiones políticas más amplias, incluso externas. “Temas electorales, temas del orden de derechos humanos, tema del orden jurisdiccional, están también en eso. En el aborto, por ejemplo, o la interrupción del embarazo en la semana tal y todo fueron temas que en su momento estuvieron como iniciativa, pero que tuvo que haber una agenda nacional o internacional para que lo llevara a la agenda pública y poderlo sacar adelante y ya estaban ahí desde, no sé qué te gusta, seis, siete legislaturas”, explicó. Esta lógica confirma que muchas propuestas no avanzan por falta de condiciones políticas más que por su contenido. “Te vas a encontrar que en ese cúmulo de iniciativas, muchas de esas en algún otro momento ya se habían hablado, pero no hubo voluntad política para poderlas avanzar. El cambio de régimen en el caso de Sinaloa, pues te da otros equilibrios y te da una agenda distinta, eso creo que eso lo explica de alguna manera”, mencionó.



Para medir a ‘buenos diputados’ de otra manera Bajo este contexto estableció que el trabajo parlamentario implica múltiples funciones que van más allá de legislar. “Un buen Diputado no sólo es aquel que hace muchas leyes o que presenta muchas iniciativas de ley. Hay una serie de funciones congresionales, una serie de funciones parlamentarias”. Una de ellas tiene que ver con la función de control, una de ellas tiene que ver con la función financiera o de la administración pública, una de ellas tiene que ver con la función de contraloría, de estar viendo que el gasto público se ejerza de manera responsable”, detalló. Entre estas responsabilidades también se encuentra la evaluación del Gobierno y el ejercicio del poder como contrapeso institucional.