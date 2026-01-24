Más de la mitad de los municipios de Sinaloa perdieron empleos formales en 2025

Durante 2025, el empleo formal en Sinaloa presentó una disminución en la mayoría de los municipios considerados en las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, al registrarse pérdidas de puestos de trabajo en 14 de los 18 municipios incluidos en los reportes oficiales.

Aunque desde 2024 Sinaloa cuenta con 20 municipios, los registros laborales aún desagregan información únicamente para 18, por lo que el análisis se basa en esas demarcaciones.

En términos absolutos, Culiacán registró la mayor disminución en el número de trabajadores afiliados, con 5 mil 984 empleos menos en 2025 respecto a 2024.

Guasave presentó una reducción de 913 puestos, mientras que Salvador Alvarado reportó 904 empleos menos en el mismo periodo.

Otros municipios que mostraron variaciones negativas fueron Rosario (-440), Mazatlán (-363), Navolato (-325) y Sinaloa de Leyva (-308), de acuerdo con las cifras comparativas anuales.

Al analizar la variación porcentual, Cosalá registró una disminución del 22.9 por ciento en el empleo formal, seguido de Badiraguato (-15.5 por ciento) y Sinaloa de Leyva (-15.0 por ciento).

En contraste, cuatro municipios registraron incrementos en el empleo formal durante 2025. Ahome reportó 684 nuevos trabajadores afiliados, Elota sumó 96, Choix 44 y Concordia 41, según los registros del IMSS.

Por región, la región centro concentró la mayor reducción de empleo formal en el comparativo anual, con 6 mil 436 trabajadores menos, seguida de la región centro norte, donde se reportó una disminución de 2 mil 280 empleos, y la región sur, con 1 mil 85 trabajadores menos. En contraste, la región norte registró un incremento neto de 645 empleos.

En el desglose sectorial por región, la disminución del empleo en la región centro se concentró principalmente en el sector industrial, con una reducción de 3 mil 725 puestos, así como en el sector servicios, que registró 3 mil 549 trabajadores menos.

En esta misma región, el sector primario mostró un incremento de 680 empleos, mientras que el comercio reportó un aumento de 158 plazas.

En la región centro-norte, la pérdida de empleo se concentró en el sector primario, con 1 mil 919 empleos menos, así como en el sector servicios, que presentó una reducción de 388 trabajadores. El sector industrial también registró una disminución de 240 empleos, mientras que el comercio reportó un incremento de 267 plazas.

Para la región sur, la reducción del empleo formal se concentró en el sector industrial, con 1 mil 944 puestos menos, y en el comercio, con 53 empleos menos. En contraste, el sector servicios mostró un aumento de 614 trabajadores, y el sector primario sumó 298 empleos.

En la región norte, que fue la única con saldo positivo, el incremento de 645 empleos se explicó por aumentos en el sector industrial, 1 mil 137 puestos, y en el comercio, 578 empleos, mientras que el sector servicios presentó una disminución de 629 trabajadores y el sector primario una reducción de 441 empleos.

Su peor diciembre desde 2021

A nivel estatal, Sinaloa cerró diciembre de 2025 con 593 mil 767 trabajadores afiliados al IMSS, una cifra menor a la registrada en los cierres de diciembre de 2022, 2023 y 2024, cuando se reportaron 598 mil 307, 607 mil 613 y 605 mil 219 empleos formales, respectivamente.

Solo el cierre de 2021, con 586 mil 281 trabajadores, se ubicó por debajo del nivel observado en 2025.

Además, la comparación interanual mensual muestra que durante 2025 el empleo formal fue menor en la mayoría de los meses respecto a 2024.

Únicamente enero, con 2 mil 431 empleos más, y septiembre, con un aumento de 3 mil 7 trabajadores, registraron incrementos frente al mismo mes del año anterior. En el resto de los meses se observaron cifras inferiores, con las mayores diferencias negativas en abril (-14 mil 717), junio (-15 mil 700) y julio (-13 mil 773).

Durante el último trimestre del año, la tendencia se mantuvo, ya que en octubre se registraron 10 mil 6 empleos menos que en el mismo mes de 2024, en noviembre la diferencia fue de 8 mil 720, y en diciembre el empleo formal se redujo en 11 mil 452 plazas en comparación con el cierre del año previo.