Más de mil 500 personas participaron en pláticas y acciones de prevención sanitaria

Culiacán, Sinaloa a 20 de mayo//. Como parte de las actividades de la 4ta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa (COEPRISS) llevó a cabo una serie de acciones preventivas, informativas y de vigilancia sanitaria en distintos municipios del estado, con el objetivo de fortalecer la protección de la salud de la población sinaloense.

Durante esta jornada nacional se desarrollaron actividades en restaurantes, hoteles, escuelas, mercados, establecimientos comerciales y espacios públicos, donde personal de COEPRISS realizó capacitaciones, visitas de fomento sanitario, pláticas informativas y acciones de orientación dirigidas tanto a prestadores de servicios como a la ciudadanía en general.

Como resultado de estas actividades, más de mil 500 personas participaron en las pláticas informativas y acciones de capacitación impulsadas por la autoridad sanitaria estatal, fortaleciendo los conocimientos y medidas preventivas en materia de protección contra riesgos sanitarios.

Entre los principales temas abordados destacó la promoción de las buenas prácticas de higiene en el manejo de alimentos, reforzando la importancia de mantener medidas adecuadas de limpieza, conservación, preparación y almacenamiento de productos alimenticios para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos.

En restaurantes, cocinas, mercados y establecimientos dedicados a la venta y preparación de alimentos, se brindó orientación sobre lavado correcto de manos, desinfección de superficies, control de temperaturas, manejo higiénico de materias primas y adecuada disposición de residuos, con el propósito de garantizar servicios seguros para la población.

Asimismo, dentro de las actividades de esta semana nacional, COEPRISS fortaleció las acciones de información y prevención relacionadas con los insumos para la salud falsificados y productos engaño, alertando a la población sobre los riesgos que representan productos que incumplen la regulación sanitaria o que se comercializan de manera irregular.

Personal sanitario informó a usuarios y comerciantes sobre la importancia de adquirir medicamentos, suplementos, productos milagro y dispositivos médicos únicamente en establecimientos formalmente autorizados, además de verificar que cuenten con registro sanitario y etiquetado adecuado.

Otro de los temas prioritarios fue la calidad del agua, donde se realizaron actividades de monitoreo, orientación y vigilancia sanitaria para promover el consumo y uso seguro del agua en distintos espacios públicos y establecimientos.

Estas acciones incluyeron visitas de fomento sanitario, promoción de medidas preventivas y fortalecimiento de la cultura sanitaria en torno al cuidado del agua, destacando la importancia de mantener condiciones adecuadas de limpieza y desinfección para evitar riesgos a la salud.

De igual manera, se desarrollaron actividades relacionadas con el marco regulatorio de productos de tabaco y sistemas alternos, mediante acciones informativas en escuelas, establecimientos comerciales y espacios públicos, con el objetivo de concientizar sobre los riesgos asociados al consumo de estos productos y reforzar el cumplimiento de la normatividad sanitaria vigente.

COEPRISS destacó que estas actividades forman parte de la estrategia nacional impulsada para fortalecer la prevención y reducir riesgos sanitarios mediante el trabajo coordinado entre autoridades, sectores productivos, instituciones educativas y sociedad civil.

La dependencia reiteró que la protección contra riesgos sanitarios es una tarea permanente que requiere la participación de todos los sectores, por lo que continuará impulsando acciones de capacitación, vigilancia y fomento sanitario en beneficio de la salud pública en Sinaloa.

Finalmente, COEPRISS reconoció la participación y colaboración de establecimientos, instituciones y ciudadanía que se sumaron a las actividades de la 4ta Semana Nacional contra Riesgos Sanitarios, contribuyendo al fortalecimiento de una cultura de prevención y cuidado de la salud entre la población sinaloense.