Más del 90% de las personas colocadas por el SNE en Sinaloa mantienen un empleo formal

Más del 90 por ciento de las personas que consiguieron empleo mediante el Servicio Nacional del Empleo (SNE) en Sinaloa permanecían en el mercado laboral formal seis meses después de su colocación, ya sea en el mismo puesto o en otra oportunidad laboral, informó el secretario de Economía estatal, Diego Aguerrebere.

El funcionario explicó que el organismo realizó un ejercicio de seguimiento telefónico a personas seleccionadas aleatoriamente que habían conseguido trabajo durante los seis meses anteriores, con el propósito de conocer si continuaban laborando.

De acuerdo con los resultados, más de nueve de cada 10 personas consultadas conservaban su empleo o habían encontrado otra oportunidad dentro del sector formal.

Aguerrebere señaló que el seguimiento permite evaluar los resultados de los mecanismos de vinculación laboral, como las ferias de empleo y las jornadas de reclutamiento, que buscan facilitar el acercamiento entre empresas y personas buscadoras de trabajo.

En cuanto a los resultados generales del organismo, de enero a octubre de 2026 el SNE atendió a 25 mil 798 personas en Sinaloa y registró 11 mil 109 colocaciones laborales. De estas últimas, mil 78 correspondieron a empleos en empresas del extranjero.

En la zona norte, que comprende Ahome, El Fuerte y Choix, se brindó atención a 7 mil 451 personas y se concretaron 4 mil 941 colocaciones durante el mismo periodo.

El secretario de Economía también informó sobre los resultados de la Feria de Empleo realizada el 13 de noviembre en Los Mochis, donde se ofertaron 640 vacantes y se atendió a 347 personas. En esa jornada se concretaron 39 colocaciones y se programaron otras 214 entrevistas para este sábado 14 de noviembre.

Con esta actividad, el Servicio Nacional del Empleo sumó 14 ferias realizadas en distintos municipios de Sinaloa durante 2026, tres de ellas en Los Mochis.