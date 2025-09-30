Más diálogo e iniciativa ciudadana, promete Congreso de Sinaloa para segundo año de 65 Legislatura

Para el segundo año de la 65 Legislatura, el Congreso del Estado de Sinaloa prometió mayor apertura al diálogo y al trámite de iniciativas ciudadanas.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, comprometió la socialización de iniciativas para este nuevo periodo Legislativo, a través de foros y parlamentos abiertos.

“Más reformas y más diálogo ciudadano, en este segundo año vamos mucho por parlamento abierto, mucha construcción de diálogo, mucha incorporación de iniciativas ciudadanas”, dijo.

Reconoció que como Poder Legislativo le quedan a deber a la población en medio de la crisis de seguridad que vive Sinaloa, pese a reformas en esa materia que han concretado en los últimos meses.

En ese sentido, destacó que las reformas para combatir delitos como arrojar ponchallantas o halconeo no son suficientes para contener la ola de violencia

“Entendemos que hay deuda pendiente y más en un año tan complejo, no queremos para nada mandar un mensaje de que nos sentimos satisfechos, solamente digo hemos hecho esfuerzos”.

“Hemos construido reformas estratégicas que anteriormente no se habían construido, ¿es suficiente eso para construir seguridad? Por supuesto que no”, expuso Guerra Ochoa.