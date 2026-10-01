Más nombres, misma exigencia: memorial de feminicidios vuelve a Culiacán

El memorial dedicado a las víctimas de feminicidio en Culiacán fue renovado después de años de gestiones, pero para el colectivo feminista No Se Metan con Nuestras Hijas la nueva estructura no representa una celebración, sino un recordatorio de los casos que siguen pendientes de justicia y de la falta de políticas efectivas para prevenir la violencia contra las mujeres.

Priscila Salas Espinoza, integrante del colectivo, explicó que el memorial sustituye la cruz de madera colocada durante el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro, a raíz de las protestas por los feminicidios de Karina y Evelyn, quienes fueron desaparecidas y asesinadas en la sindicatura de Las Tapias.

“Ese memorial nos recuerda en muchas ocasiones las carpetas que no han sido judicializadas, los asesinatos que no tienen una sentencia, asesinos que no están presos”, señaló.

Indicó que desde 2023 comenzaron formalmente las gestiones para sustituir la cruz, debido a que se encontraba deteriorada, por una estructura más durable que permita conservar el memorial y los nombres de las víctimas.

Salas Espinoza anunció que el próximo 9 de octubre a las 17:00 horas se realizará una ceremonia para volver a inscribir los nombres que estaban colocados en la antigua cruz y recordar a las mujeres víctimas de violencia.

La activista señaló que el objetivo es que las víctimas no sean reducidas a cifras, sino que sus nombres permanezcan como una exigencia de justicia y como un llamado a las autoridades para prevenir nuevos asesinatos.

“Ellas no son solo estadísticas, tenían un nombre, son recordadas, que todavía se exige justicia por ellas”, expresó.

El colectivo también demandó acciones de los tres niveles de Gobierno para atender los pendientes en materia de prevención, procuración de justicia y erradicación de la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres, además de mayor presupuesto, políticas públicas y mesas de trabajo con las organizaciones y familias de víctimas.

“Tenemos que llegar a un momento en el cual esto se prevenga y deje de suceder”, sostuvo Salas Espinoza.