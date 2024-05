Señalamientos y críticas entre fuerzas políticas, y el proselitismo en favor de los partidos políticos acapararon el debate entre candidatos a ocupar la Diputación por el distrito 13 local, con cabecera en Culiacán, el cual comprende colonias del sector noreste de la capital.

Este encuentro contó con la participación de las cuatro candidaturas registradas ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa: Luis Javier de la Rocha Zazueta, de PRI-PAN-PRD-PAS; Ana Gabriela Salazar Torres, por Movimiento Ciudadano; Rodolfo Valenzuela Sánchez, de Morena-Partido Verde; y Luis Antonio Medina Morales, de Partido Encuentro Solidario.

Durante el ejercicio, las y los candidatos optaron por señalar las necesidades del sector que buscan representar en el Poder Legislativo, y defender los proyectos planteados por las coaliciones y partidos que les abanderan, con poco tiempo destinado a propuestas específicas de sus candidaturas.

“Les daremos atención, la más recurrente desde luego son la pavimentación, el apoyo al emprendimiento y demás servicios públicos que el Gobierno actual los está atendiendo, pero quedan algunos detalles por darles solución”, dijo Rodolfo Valenzuela, de Morena-Partido Verde.

El resto de participaciones del morenista consistieron en presumir los programas sociales destinados para el sector primario, así como las pensiones para adultos mayores y apoyos para personas con discapacidad. Además de promocionar la candidatura de Morena por la Alcaldía de Culiacán.

Luis de la Rocha, por Fuerza y Corazón X Sinaloa, señaló como problemáticas locales la gestión del agua, la violencia contra las mujeres e infantes, en este sentido, apuntó a la comercialización de pornografía infantil.

“Tenemos que hacer algo inmediatamente con el sistema de agua de la Japac, Culiacán, que fue antes un sistema de agua reconocido de manera nacional, reconocido en su recaudación y reconocido en sus acciones para beneficiar a la ciudadanía, pero sin embargo en plazo de un año se lo acabaron. Sí es importante y relevante solicitar a la Auditoría Superior del Estado una auditoría específica, ¿qué está pasando con esos recursos?”

“¿Qué pasa en Sinaloa? Tenemos un problema enorme con las niñas y niños y los adolescentes en la comercialización de la pornografía y productor de la pornografía al sur del Estado”, expuso.

La emecista Gabriela Torres, recriminó que la actual administración abandonó a los menores diagnosticados con cáncer, y se comprometió a impulsar apoyos para este sector.

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados frente a las niñas, a los niños y adolescentes con cáncer. Lo vamos a dar todo contra el cáncer, para que tengan cobertura universal, integral, gratuita, atención médica y tratamiento oportuno. Así como ya lo hicimos en Jalisco y en Nuevo León, así también lo haremos en Sinaloa”, presentó la candidata de Movimiento Ciudadano.

“Yo quiero ser la Diputada de las niñas y los niños, yo quiero ser la Diputada que defienda a las mujeres y a los jóvenes”, expresó.

El abanderado por Partido Encuentro Solidario, Luis Medina, insistió con el asunto de que fue él quien presentó una iniciativa, en calidad de ciudadano, para impulsar las pensiones a adultos mayores y personas con discapacidad.

Además de ello, criticó una desatención en los servicios públicos, la cual dijo que tiene origen en la corrupción al momento de ejercer contrataciones por las instancias. Por otro lado, comentó que es necesario impulsar la difusión científica y cultural en Culiacán.

“Una falta de pavimentación, de atención en servicios públicos tremendo, como no tienen idea. ¿Saben por qué está esto, amigos? Porque hasta la fecha, la corrupción en obras públicas no se ha atacado, no se quiere atacar, todos los contratos de obras sin licitar, ahí es un serio desbarajuste”.

“Necesitamos programas permanentes, no programas de llamarada de petate de un mes, programas permanentes donde se les esté invitando a los jóvenes a una u otra actividad. Soy un convencido de que la ciencia es la única que nos puede dar el siguiente paso a un estadío de mejor vida”, dijo.