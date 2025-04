Masacre en centro de rehabilitación de Culiacán será investigado por Estado y Federación

La masacre en el centro de rehabilitación de Culiacán, en el que fueron asesinadas nueve personas, será investigada por la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República.

El caso fue detallado por el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que señaló que civiles armados arribaron al espacio y cuestionaron a las personas internas si trabajaban para una facción del crimen organizado para después asesinarlos.

“En Colinas de San Miguel no tenemos más reporte, más que llegaron, preguntaron que si eran de algún grupo, me imagino que nadie les dijo que sí era y lo que hicieron entonces fue rafaguear, no a todos porque está dividido en cuartos y sí hubo lamentablemente ocho personas fallecidas pero además otra más, que ya me reportó el Secretario de Salud, falleció en el hospital”, dijo el Gobernador.

“Siguen, como en todos los casos, las investigaciones a través de las fiscalías correspondientes. Aquí entran las dos fiscalías porque fue fuero común y fuero federal”

Los hechos ocurrieron en Colinas de San Miguel, cerca de las 2:00 horas de este lunes 7 de abril. Los testigos señalaron que fueron al menos tres los sicarios los que irrumpieron en el inmueble, los cuales tenían el rostro cubierto.

En el Estado, desde que inició la pugna del crimen organizado el pasado 9 de septiembre de 2024, se han registrado siete ataques a centros de rehabilitación. En algunos casos las personas internas han sido reclutadas por las facciones del Cártel de Sinaloa para participar en la guerra.

En total en el Estado hay 256 centros de rehabilitación, 102 sí se encuentran regulados y 154 no están regulados. El centro en el que ocurrió la masacre sí estaba regulado.

Al ataque sobreviven cinco personas que se encuentran heridas.