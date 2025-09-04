‘Maté al perro para que no salga’: vinculan a proceso a Valentín ‘N’ tras muerte de Bobby en Culiacán

Valentín “N” fue vinculado a proceso este jueves 4 de septiembre por su presunta responsabilidad en los delitos de allanamiento de morada y crueldad contra un animal doméstico, tras la muerte de Bobby, un perrito mestizo de año y medio en la sindicatura de Costa Rica.

La noche del 5 de agosto, en el Ejido Mezquitillo 2, María [nombre ficticio] escuchó cómo se abría el portón de la casa de su vecino.

Eran las 21:30 horas cuando se asomó por la ventana y gritó ‘están macheteando al Bobby’.

A lo lejos, alcanzó a ver una motocicleta estacionada afuera y, en la cochera, a Valentín acompañado de Luis [nombre ficticio]. Ambos sostenían machetes.

Los gritos alertaron a más personas que pronto comenzaron a acercarse.

Desde la cochera, Valentín les reclamó “pinche perro, quería morder a mi hijo, maté al perro para que no salga”. Luego insistió: “Me tumbó a mi hijo de la moto, la tienen que pagar”.

Jorge [nombre ficticio], un hombre de 85 años de edad, propietario de Bobby, sólo alcanzó a preguntar: “Valente, ¿por qué lo mataste? Te pude haber pagado la moto”.

El ambiente se tensó. Entre los reclamos, Valentín levantó el machete como si fuera a agredir a María y a su acompañante.

Fue Luis quien se interpuso para evitar que el golpe se concretara.

Testigos aseguran que Valentín se encontraba ebrio y posiblemente bajo los efectos de alguna droga.

La escena dejó a la vista las armas que llevaban. Valentín empuñaba un machete con mango color naranja, manchado de sangre. Luis, en cambio, sostenía otro de mango negro, presuntamente propiedad de Jorge, aunque este no tenía rastros de sangre.

Bobby, el perrito mestizo que nunca había estado amarrado, apareció por un costado intentando huir de la cochera. Gravemente herido, logró escapar mientras Valentín y su Luis subían a la motocicleta. Valentín colocó el machete ensangrentado sobre el vehículo y juntos se marcharon.

Jorge y vecinos salieron a buscar a Bobby y dos horas después lo encontraron a un lado de un cilindro, agonizando. Tenía la mitad del rostro desprendido, fracturas en la mandíbula, heridas profundas en el cuello y abdomen.

Desesperados, intentaron conseguir atención veterinaria primero en Mezquitillo Dos y luego en Costa Rica, pero no encontraron quien atendiera ese tipo de lesiones.

Al día siguiente lo trasladaron a la clínica Chapultepets, en Culiacán con apoyo de una fundación protectora de animales. Bobby fue anestesiado para ser intervenido quirúrgicamente, pero no resistió. Quince minutos después murió por un paro cardiorrespiratorio.

El caso llegó a tribunales. Este jueves 4 de septiembre, durante la audiencia, la Fiscalía solicitó prisión preventiva para Valentín. La jueza Lucía Gaxiola Rivera rechazó esa medida, al considerar que los delitos imputados no lo ameritaban y que la legislación aún no ameritaba esta medida en casos de maltrato animal.

Aun así, Valentín fue vinculado a proceso por allanamiento de morada y crueldad contra un animal doméstico. Deberá presentarse cada 15 días ante la autoridad, tiene prohibido salir de la localidad sin permiso y no podrá acercarse a las víctimas ni a los testigos.

El plazo de investigación complementaria se fijó en dos meses, dentro de la causa penal 1325/2025.