Matrimonio no es un derecho fundamental, dice Diputado Apolinar García

El matrimonio no es un derecho y se tiene que legislar también para quienes estén en contra del matrimonio igualitario, dijo el Diputado Apolinar García Carrera, reforzando que su postura es en contra de que esto sea posible en Sinaloa y que el Congreso de Sinaloa se está doblegando ante el Judicial, por lo que buscará que no haya una “imposición” de matrimonios de personas del mismo sexo.

“Este no es derecho fundamental, aquí lo que hay que ver es que la gente que no está de acuerdo también hay que respetar el derecho de ellos que tienen de exigir, por eso hay que legislar para toda la sociedad si hay derechos vamos y si ahondamos más en derecho, el matrimonio no es un derecho, así de fácil”, manifestó.

“¿Dónde está la división de poderes?” cuestionó el Diputado García Carrera, considerando una intromisión de poderes, “estamos doblando las manos como poder legislativo”, reiteró al decir que el Director de Asuntos Jurídicos y Proceso Legislativo del Congreso del Estado, Eduardo Ramírez Patiño, pudo dar una respuesta a la sentencia una vez de haberlo consultado con las y los 40 diputados, pero no lo hizo y ahora se devolvió el tema al Pleno, por lo que expone que el actual congreso ha cometido el error de no responder al juez que está dando esa sentencia y que el jurídico no se está comportando a la altura.

Según el Diputado desde el Congreso también se están inclinando hacia una aprobación antes de ponerlo a consulta de las y los 40 integrantes del Pleno, indicando que hay otras iniciativas en las que se propone una figura análoga al matrimonio, con las que consideró que toda la ciudadanía se quedaría conforme, pero que esta legislatura solo toma en cuenta lo que se incline a aprobar el matrimonio igualitario.

“Nos estamos sometiendo a un capricho”, abundó, aclarando que si llega a haber otra figura jurídica de la unión de personas del mismo sexo y tuvieran todos los mismos derechos y obligaciones tal cual como se ve en el matrimonio al que llamó “normal y tradicional”, sí votarían unánimemente, pero buscan que no se llame matrimonio a esta unión.

García Carrera argumentó que las personas heterosexuales que contraen matrimonio y que no son del mismo sexo tienen el mismo derecho a que su unión se llame matrimonio y que no sea igual con las parejas lésbico o gay, que la que tienen los de esta comunidad de demandar el matrimonio igualitario, por lo que no consideró correcto que se cambie la Constitución.

“Simplemente sería una manera de complementar el Código Familiar, hasta con otro capítulo si no quieren un Artículo, un Artículo Bis, se hace otro capítulo en torno a la unión civil de personas del mismo sexo”, destacó.

De acuerdo con el legislador, es la ciudadanía de Sinaloa la que no quiere que se apruebe el matrimonio igualitario, por lo que las y los legisladores representan a las personas y deben acatar lo que dicen. En un ejercicio democrático, García Carrera dijo que cuestionó a personas de su sector y coincidieron en que las personas del mismo sexo no deben casarse, de ahí que el votara en contra.

Ante lo que consideró una “imposición”, dijo que mientras al interior del Congreso el Pleno discuta y vote el dictamen, afuera habrá quienes se manifiesten en contra de que esto pueda suceder, agregando que en los estado en que ya es posible casarse dos hombres o dos mujeres, es porque se les ha impuesto.

El integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, que antes perteneció a la bancada de Morena, dijo que es su líder Andrés Manuel López Obrador quien instruyó que estos temas se sometieran a consulta ciudadana, lo que aseguró que ocurre ahora en Sinaloa.

“Estamos en un rancho grande”, dijo, “aquí nos preocupamos más por defender la familia a como lo hemos venido entendiendo como tradición, aquí estamos en provincia”, resaltó sobre esta figura en personas del mismo sexo.