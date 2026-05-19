$!Máynez presenta a nuevos consejeros de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

El Consejo Consultivo “Pensando en México, Capítulo Sinaloa”, proyecto impulsado por Movimiento Ciudadano, fue presentado este martes durante un encuentro en Culiacán. En el lugar estuvo de visita el presidente nacional del partido, Jorge Álvarez Máynez, quien participó en la presentación del proyecto y en la toma de protesta de consejeros y consejeras que serán los encargados de realizar actividades enfocadas en la mejora de la sociedad sinaloense.

Durante el evento, Álvarez Máynez destacó que cada consejero representa a la población y será pieza clave para impulsar propuestas necesarias en beneficio de los distintos sectores de Sinaloa. “Vamos a demostrar que hay una mayoría, que hay una mayoría distinta a lo que hoy se proyecta de Sinaloa” señaló.

La Diputada local Elizabeth Montoya señaló que el objetivo principal es prestar atención y poner en los reflectores las necesidades que enfrenta la ciudadanía sinaloense. Asimismo, Sergio Esquer, dirigente estatal del partido, destacó que este proyecto cobra relevancia en el contexto actual que vive Sinaloa, pues aseguró que la entidad necesita mayores garantías de protección para la población.