‘Mayoría’ de familias desplazadas en Sinaloa ya regresaron a sus comunidades al encontrar ‘condiciones’, afirma Sebides

El Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos aseguró que ‘la mayoría’ de las familias que tuvieron que abandonar sus comunidades en distintos municipios de Sinaloa ya regresaron a sus viviendas, al encontrar ‘condiciones’ para hacerlo.

Sin precisar datos, el funcionario estatal afirmó que los retornos están ocurriendo en todos los municipios donde hubo salidas.

En ese sentido, mencionó que el desplazamiento se registra en prácticamente la mitad de los municipios del estado, con casos en Badiraguato y Rosario, entre otros.

“La mayor parte de las familias que por alguna u otra razón tuvieron que abandonar sus lugares de origen han regresado ya. Se han incorporado a sus viviendas porque encuentran condiciones, si no hay, bueno nosotros seguimos atendiéndolos en donde se hayan reubicado”, señaló al ser cuestionado.

“Estamos al pendiente de ellos pero sí, creo que la gran noticia puede ser que la mayoría de las familias han regresado”.

-¿Pero los que están regresando son de Badiraguato?

“Son todos, de todos [los municipios]”.

Sobre el volumen de personas afectadas, indicó que ‘se encontró’ al asumir la titularidad de la Sebides es una cifra histórica de alrededor de 3 mil familias desplazadas, mientras que en la actual administración mil 700 han sido atendidas.

“Varía, es una cifra dinámica, la cifra que me encontré hace dos semanas que llegué es una cifra histórica de 3 mil familias y en esta administración mil 700 se han atendido, prácticamente todas ellas se encuentran en sus lugares de origen, pero es una cifra dinámica, es decir, suben, bajan”.

Explicó que algunas familias se desplazan hacia zonas urbanas como Culiacán, Mazatlán, Guamúchil y Guasave, que actúan como municipios receptores.

Añadió que mantienen un monitoreo permanente y que la semana pasada se llevó a cabo la mesa de participación y atención a personas desplazadas dentro del estado.

El funcionario estatal afirmó que las instituciones estatales continúan brindando atención a quienes permanecen fuera de su hogar por diversas causas.Explicó que mantienen acompañamiento estatal para quienes aún están fuera de sus comunidades, con apoyo coordinado entre Sebides, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y el Sistema DIF.

“Nos involucramos todos. Salud, para que las familias se encuentren, justamente con salud, la SEPyC nos ayuda para que los niños y las niñas continúen con sus estudios a pesar de que no estén en sus comunidades de origen y demás, DIF, etcétera”, dijo.

DESPLAZAMIENTO EN MEDIO DE LA CRISIS

Tras el estallido de la crisis de seguridad en Sinaloa derivado de una pugna del crimen organizado, se registraron desplazamientos de familias de comunidades serranas en diversos municipios del estado.

En octubre, la ex titular de la Sebides, María Inés Peréz Corral informó que en el último año, mil 763 familias han sido desplazadas de sus comunidades en Sinaloa debido a la violencia.

La funcionaria detalló que Culiacán concentra 652 familias desplazadas, en su mayoría provenientes de la zona de Tepuche, mientras que en Badiraguato se han registrado 206 nuevos casos hasta la fecha.

Asimismo, el 17 de octubre precisó a Noroeste que 278 familias de Concordia que tuvieron que salir de sus comunidades rurales por hechos de violencia en el sur de Sinaloa habían comenzado a regresar a sus hogares con apoyo del Gobierno estatal.

Esta cifra se trataría de una primera etapa del retorno de familias en acompañamiento del Gobierno del Estado y las autoridades de seguridad.