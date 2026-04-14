Mazatlán cuenta con apoyo estatal y federal para seguridad: Alcaldesa

Tras concluir el periodo vacacional de las semanas Santa y de Pascua, Mazatlán cuenta con mucho apoyo en seguridad por parte de los gobiernos federal y estatal y el próximo 22 de abril se tendrá una Jornada de Paz donde se mejorará un nuevo espacio en esta ciudad, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“La seguridad es dinámica, es decir, siempre estamos de acuerdo a lo que se proyecta en la temporada diseñando diferentes operativos, en la seguridad en Mazatlán no bajamos la guardia, continúa en toda la zona rural tanto como zona urbana”, agregó.

“Y el día de hoy es una muestra de ello, todos los días nos reunimos en la Mesa de Construcción de Paz para seguir trabajando para que a Mazatlán le vaya bien”.

Durante el pasado periodo vacacional en Mazatlán se implementó un operativo de seguridad en el que participaron poco más de 2 mil 500 elementos de instituciones de los tres niveles de Gobierno y de organismos de auxilio y rescate.

En entrevista tras salir de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz que se realizó en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca del Gobierno Municipal, ubicadas en el Parque Central, la Presidenta Municipal añadió que en dicho encuentro en el que participan mandos y titulares de instituciones de los tres niveles de Gobierno, se estuvo viendo cuáles son las actividades que siguen en el Municipio.

“Ahorita mismo estábamos viendo cuáles son las actividades que siguen, ahorita tenemos mucho apoyo por parte del Gobierno estatal y federal porque tenemos ahorita temporada de cruceros, ayer tuvimos dos, hoy tenemos otro más, estamos ahorita también planeando muchas actividades de la zona rural”, continuó.

“Y también tenemos un imperativo especial para este fin de semana puesto que tenemos un evento muy importante que está promocionando Gobierno del Estado, Sebides (Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable), Sectur (Secretaría de Turismo de Sinaloa), Ayuntamiento de Mazatlán que se llama Pueblos y Paisajes, que es una rodada ciclista hacia La Noria y vamos a tenerla justamente este domingo”.

Por ello reiteró que todo lo que concierne a seguridad se trabaja todos los días, se siguen reforzando las áreas y zonas donde se ve que se tienen áreas de oportunidad y se sigue todos los días haciendo la tarea, en este caso del Municipio lo que le concierte es proximidad social y preventiva.

“(La cantidad de elementos) eso es dependiendo de los operativos que se tengan, en este caso vamos a trabajar y a comentarles exáctamente el número que tendremos rumbo a este fin de semana puesto que tenemos esa rodada ciclista, se prevé que tengamos participación de familias mazatlecas y algunas personas también que están de visitantes y la mejor intención es que se siga desarrollando la zona rural”, agregó la Alcaldesa.

“Ustedes saben que hemos tenido otros programas que han tenido mucho éxito, tal es el caso de Escapadas Rurales que es el por parte de Sedectur, aquí se encuentra el licenciado Alí Zamudio, en estos momentos aquí al ladito tenemos una capacitación que se está llevando a cabo al Comité Ciudadano de Él Recordó puesto que están realizando sus tianguis dominicales y ésto con la búsqueda de tener mejores productos turísticos en la zona rural”.

Palacios Domínguez subrayó que se está muy motivados porque se han llevado a cabo muchos eventos los domingos en Puerta de Canoas donde ya se llevó a cabo la tercera edición, también se ha hecho en La Noria, El Recodo, El Quemado, El Habal y se está preparados para seguir teniendo estas jornadas dominicales y es muy importante la coordinación con quienes integran la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz.

“El día de hoy estuvimos viendo algunos temas también concernientes a la Jornada de Paz que tendremos el próximo 22 de abril en el cual estamos en la recuperación de espacios, vamos a tener un Tequio, que es una de las estrategias de nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, que involucra a que los jóvenes y la sociedad en general se organicen con el Gobierno para mejorar espacios públicos”, informó.

“Entonces el 22 vamos a estas renovando un espacio, próximamente les diremos cuál es para que nos acompañen a esta jornada donde se hacen pinta de murales, embellecimiento del área y también mejoramiento de los espacios que son de todas y todos”.