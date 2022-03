Mazatlán lidera clausura de estéticas y clínicas de belleza en Sinaloa

Como parte del operativo de revisión de clínicas de belleza implementado por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa se han clausurado 10 clínicas de belleza y spas que no cumplían con los lineamientos para realizar cirugías y tratamientos estéticos en el estado.

Luego del caso de una joven que murió en Culiacán después de someterse a una mini lipoescultura, la Coepriss implementó este operativo a principios de marzo y hasta la fecha ha realizado más de 200 visitas de inspección a clínicas y spas que realizan tratamientos de belleza y pudieran presentar alguna irregularidad.

Los establecimientos clausurados fueron cinco en Mazatlán, tres en Culiacán y dos en Los Mochis.

Las motivos de la clausura fueron por no contar con los permisos pertinentes, porque los tratamientos y cirugías estéticas no los realizaba un profesional certificado o se realizaban en espacios inadecuados sin las medidas de higiene y seguridad.

El comisionado estatal de la Coepriss, Luis Alonso García Corrales afirmó que este operativo de inspección a clínicas de belleza y spa será permanente.

Hasta la fecha se tiene conocimiento de dos casos de mujeres que se sometieron a cirugías estéticas en clínicas que operaban de manera ilegal y fallecieron por complicaciones de la cirugía.

Un caso se registró en Culiacán el 9 de marzo y otro en Mazatlán el 15 del mismo mes.