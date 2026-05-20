Mazatlán sigue siendo el destino preferido de turistas nacionales y extranjeros

*Este año han llegado más de 247 mil visitantes en 67 cruceros.

*Gobernadora Yeraldine invita a visitar y conocer todos los destinos turísticos de Sinaloa.

Culiacán, Sinaloa, a 20 de mayo de 2026.- Mazatlán sigue siendo el destino preferido de los turistas nacionales y extranjeros, y la llegada este año de 67 cruceros con más de 247 mil viajantes lo demuestra, aseguró la gobernadora de Sinaloa Yeraldine Bonilla Valverde.

“Este año han llegado 67 cruceros a Mazatlán con 247 mil turistas, lo que refrenda el gusto de los viajantes nacionales y extranjeros por visitar el puerto y que Mazatlán sigue siendo el destino preferido de turistas”, dijo la mandataria estatal.

La derrama económica a la fecha rebasa los 385 millones de pesos, en beneficio de miles de mazatlecos que viven del sector comercio, turismo y servicios.

Bonilla Valverde destacó que por parte del Gobierno Estatal, en equipo con el Gobierno Federal, se atienden todos los turistas que arriban a Sinaloa y se les otorga seguridad en sus visitas a los Pueblos Mágicos y otros sitios turísticos a los que acuden.

Enfatizó que son bienvenidos todos los que quieran visitar Sinaloa, donde se les brinda una excelente atención, con la característica calidez de las y los sinaloenses.

El último crucero que llego a Mazatlán fue el Navigator of The Seas este martes 19 de mayo, que traía a bordo 3 mil 758 turistas extranjeros.