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Política

MC condiciona suplencia de Sergio Torres a garantizar su salud y seguridad familiar

Movimiento Ciudadano Sinaloa informó que solicitó acreditar la suplencia de su diputado federal ante la necesidad de mantener completa su representación en la Cámara de Diputados; advirtió que el trámite no avanzará si antes no se garantizan las condiciones para atender la salud del legislador y proteger a su familia
Belem Angulo |
03/09/2026 10:31
03/09/2026 10:31

Movimiento Ciudadano Sinaloa solicitó la acreditación de la suplencia de su diputado federal Sergio Torres Félix, pero condicionó el trámite a que se garantice la atención a su salud y la seguridad de su familia.

En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, el partido señaló que la salud e integridad de Torres Félix, así como el respaldo a su familia, son su máxima prioridad, y aseguró que ha buscado procurar su atención por distintos medios.

“Que quede claro que bajo ninguna circunstancia se procesará esta solicitud sin garantizar la atención a la salud de nuestro compañero Sergio Torres y la seguridad para su familia”, sostuvo MC Sinaloa en un comunicado.

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El partido justificó la solicitud de suplencia al señalar que Sinaloa atraviesa una crisis política histórica, por lo que consideró necesario mantener completa su representación en la Cámara de Diputados.

“Defender los intereses de nuestro estado es, más que nunca, un asunto que requiere absoluto compromiso, disposición y responsabilidad”, expresó.

Movimiento Ciudadano agregó que requiere contar con una bancada completa para representar los intereses de Sinaloa en el Congreso de la Unión, aunque estableció como condición que primero se garantice la atención médica de Torres Félix y la seguridad de su familia.

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