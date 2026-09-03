$!MC condiciona suplencia de Sergio Torres a garantizar su salud y seguridad familiar

Movimiento Ciudadano Sinaloa solicitó la acreditación de la suplencia de su diputado federal Sergio Torres Félix, pero condicionó el trámite a que se garantice la atención a su salud y la seguridad de su familia.

En un posicionamiento dirigido a la opinión pública, el partido señaló que la salud e integridad de Torres Félix, así como el respaldo a su familia, son su máxima prioridad, y aseguró que ha buscado procurar su atención por distintos medios.

“Que quede claro que bajo ninguna circunstancia se procesará esta solicitud sin garantizar la atención a la salud de nuestro compañero Sergio Torres y la seguridad para su familia”, sostuvo MC Sinaloa en un comunicado.