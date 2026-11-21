Tras la jornada de enfrentamientos armados registrada en Guasave, dirigentes de Movimiento Ciudadano cuestionaron la estrategia de seguridad implementada en México y señalaron que una detención de un presunto líder criminal no representa, por sí misma, la recuperación de la paz en Sinaloa.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, planteó la necesidad de construir un Acuerdo Nacional por la Pacificación, al advertir que el próximo 11 de diciembre se cumplirán 20 años del inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico.

A través de una publicación en X, el dirigente nacional sostuvo que durante ese periodo han gobernado cuatro presidentes de tres partidos políticos distintos, pero la estrategia de seguridad ha mantenido como ejes la militarización, el prohibicionismo y el punitivismo.

“Más de medio millón de homicidios en esos 20 años y noches como la que vivió ayer Guasave siguen siendo una constante”, escribió.

Álvarez Máynez cuestionó si Sinaloa es hoy más seguro que antes de julio de 2024 y consideró que México necesita una reflexión profunda sobre la política de seguridad, más allá de las diferencias partidistas.

Como alternativa, recordó el Compromiso por la Paz presentado hace dos años por la Iglesia católica, una propuesta construida con víctimas y especialistas, que consideró podría servir como base para un gran acuerdo nacional.

Por su parte, Sergio Esquer Peiro, dirigente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, expresó su solidaridad con las familias que vivieron horas de angustia durante los enfrentamientos en Guasave, así como con quienes tuvieron que resguardarse fuera de sus hogares y quienes todavía temen salir a las calles.

En su mensaje, también reconoció a los elementos de seguridad que arriesgaron su vida durante los hechos violentos.

“Una detención no define si se recuperó la paz o se hizo justicia”, manifestó.

Esquer Peiro sostuvo que la recuperación de la tranquilidad deberá reflejarse en la vida cotidiana de la población, cuando las escuelas ya no tengan que enseñar a niñas y niños cómo resguardarse durante una balacera, los negocios puedan abrir sus cortinas y las familias salgan a trabajar sin temor.

“Sinaloa no necesita que nadie se cuelgue medallas ni partidos echándose culpas. Sinaloa merece verdad, paz y justicia”, expresó.

Ambos posicionamientos se difundieron después de los enfrentamientos armados registrados en Guasave, en el contexto del operativo federal que derivó en la detención de un presunto líder criminal.