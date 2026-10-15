$!MC propone presupuesto exclusivo para medicamentos e insumos de niños con cáncer en Sinaloa

Garantizar recursos específicos para la compra de medicamentos e insumos destinados a menores de edad con cáncer es el objetivo de una iniciativa presentada por Movimiento Ciudadano ante el Congreso de Sinaloa, con especial atención a las necesidades del Hospital Pediátrico. La Diputada Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda explicó que la propuesta busca asegurar presupuesto para atender a los pacientes oncológicos, ante las carencias de insumos que, señaló, persisten en distintas unidades médicas, pese a que la salud es un derecho.

“Lo mejor que tenemos en el mundo es la niñez, tenemos siempre que luchar por ellos en todos los ámbitos y uno de sus derechos es precisamente la salud, nosotros queremos que ellos gocen plenamente de este derecho en el estado, debo decirles también que esta iniciativa propone que deba ser con recurso estatal”, expresó. La Legisladora llamó al resto de los Diputados a respaldar la iniciativa y sostuvo que no se trata de una propuesta partidista, sino de una medida para mejorar las condiciones de atención de niñas, niños y adolescentes que enfrentan el cáncer. Actualmente son más de 100 menores de edad que están siendo atendidos en el Hospital Pediátrico por esta enfermedad.

Durante la presentación de la propuesta, Ian Lander, paciente oncológico de 18 años, compartió que ha sido difícil conseguir los medicamentos y materiales que necesita para su tratamiento. Señaló que su experiencia no es un caso aislado y que otros pacientes en Sinaloa atraviesan situaciones similares. Por ello, hizo un llamado a las autoridades, particularmente al Congreso del Estado y a la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, para que presten mayor atención a las necesidades de los pacientes con cáncer y garanticen el acceso a los insumos necesarios.