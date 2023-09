CULIACÁN._ Para el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, no es probable que Marcelo Ebrard se integre a su partido de cara a las elecciones presidenciales de 2024, pese a sus recientes inconformidades con el partido.

“Yo no lo veo, no sé qué vaya a suceder, yo no lo veo... veo que Marcelo está ‘estirando la liga’, creo que lo que busca es negociar cosas para él y para su equipo, que tampoco está mal, pero yo no lo veo con muchas ganas de salirse de Morena, ni de la 4T”.

“Nosotros (MC) seguimos nuestros planes de trabajo, seguimos con nuestro ritmo, no estamos supeditados a desprendimientos de otros partidos, todavía tenemos con qué... he visto últimamente muy movido, muy entusiasmado al Gobernador de Nuevo León, a Samuel García, y hay que esperar”, declaró.

Torres Félix comentó que el partido naranja se reunirá en CDMX el 29 de septiembre y lanzará la convocatoria para quien aspire a ser el candidato a la Presidencia, y con eso aclararán muchas incertidumbres sobre el tema; en ese sentido, aseguró que Movimiento Ciudadano irá solo a nivel nacional.

Acerca de las postulaciones a la Presidencia por Movimiento Ciudadano, Torres Félix dijo el 5 de agosto que Luis Donaldo Colosio Riojas, Alcalde de Monterrey, era el más probable para encabezar esa disputa; sin embargo, un mes después el propio funcionario se deslindó de la búsqueda por el mandato presidencial.