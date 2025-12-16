$!McDonald’s Plaza Forum cerraría al final de 2025; hace tres meses buscó empleados

Versiones que circulan en redes sociales y entre trabajadores del sector restaurantero señalan que la sucursal de McDonald’s ubicada en Plaza Forum Culiacán podría cerrar operaciones al finalizar 2025, pese a que en septiembre de este mismo año el establecimiento buscaba personal para distintas áreas.

La versión del cierre definitivo se respalda con el hecho de que el restaurante estuvo sin servicio al público por las tardes de esta semana, sin embargo no se ha definido si este cierre es definitivo.

De acuerdo con dichas versiones, el eventual cierre dejaría en funcionamiento únicamente dos sucursales de la cadena en Culiacán: la ubicada en el sector del Palacio de Gobierno y la que opera al interior de Plaza Sendero.

Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial de la empresa que confirme o desmienta esta información.

El posible cierre contrasta con la actividad reciente del restaurante, ya que hace menos de tres meses se difundieron convocatorias de reclutamiento para la sucursal de Plaza Forum, lo que indicaba continuidad operativa y necesidad de personal.