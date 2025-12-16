$!McDonald’s Plaza Forum cerraría al final de 2025; hace tres meses buscó empleados

Versiones que circulan en redes sociales y entre trabajadores del sector restaurantero señalan que la sucursal de McDonald’s ubicada en Plaza Forum Culiacán podría cerrar operaciones al finalizar 2025, pese a que en septiembre de este mismo año el establecimiento buscaba personal para distintas áreas.
La versión del cierre definitivo se respalda con el hecho de que el restaurante estuvo sin servicio al público por las tardes de esta semana, sin embargo no se ha definido si este cierre es definitivo.
De acuerdo con dichas versiones, el eventual cierre dejaría en funcionamiento únicamente dos sucursales de la cadena en Culiacán: la ubicada en el sector del Palacio de Gobierno y la que opera al interior de Plaza Sendero.
Hasta el momento, no existe un posicionamiento oficial de la empresa que confirme o desmienta esta información.
El posible cierre contrasta con la actividad reciente del restaurante, ya que hace menos de tres meses se difundieron convocatorias de reclutamiento para la sucursal de Plaza Forum, lo que indicaba continuidad operativa y necesidad de personal.
En el contexto del centro comercial, cabe recordar que en 2023 Plaza Forum Culiacán registró una reconfiguración de su área de comida, lo que implicó la migración de varios locales. Aunque el restaurante de McDonald’s opera en un espacio independiente, la remodelación lo dejó ubicado en una zona más alejada del resto de los establecimientos gastronómicos, lo que modificó su relación con el flujo principal de consumidores.
El posible cierre también se enmarca en un escenario más amplio para el sector restaurantero en la capital sinaloense. Desde el inicio de la crisis de seguridad registrada en septiembre de 2024, distintos negocios han reducido operaciones o cerrado de manera definitiva. En ese periodo, dos sucursales de Burger King, competencia directa de McDonald’s, dejaron de operar en Culiacán: una localizada en la zona centro y otra en el sector Tres Ríos.
Hasta ahora, la situación de la sucursal de McDonald’s en Plaza Forum permanece como una versión no confirmada, a la espera de información oficial por parte de la empresa o de la administración del centro comercial.