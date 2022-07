‘Me comprometo a hacer lo que esté de mi parte para proteger a periodistas y activistas’, dice Bernal Arellano

Jhenny Judith Bernal Arellano, Directora del Instituto de Protección de Defensores de los Derechos Humanos y Periodistas, destacó su compromiso para velar por la seguridad de comunicadores y activistas de Sinaloa.

Bernal Arellano fue electa como titular del Instituto este martes por decisión unánime del Congreso del Estado de Sinaloa y por encima de los perfiles de Jesús Bustamante Rivera y Juan Manuel Salas Fernández, ambos periodistas en activo.

“Me comprometo a hacer todo en cuanto esté de mi parte y todo lo que me permita la Ley y los tratados internacionales en la materia para garantizar esa seguridad”, mencionó.

Señaló que una de las primeras actividades será la contratación de personal que labore en el Instituto a su cargo, así como también buscar un espacio físico para trabajar.

“Iniciar el proyecto, ustedes saben que no hay instituto de momento, no hay institución cómo tal, no hay un espacio físico, no hay servidores públicos, vamos a ver de cuánto disponemos presupuestalmente hablando para efecto de poder organizar todo este mecanismo para que sea eficaz”, comentó. “Creo que una de las más importantes creo que es elegir al personal, capacitarlo adecuadamente para efecto de que podamos ser punta de lanza en nuestras reacciones y respuestas en las demandas de los periodistas y defensores de los derechos Humanos sean rápidas y eficaces, esas serían las principales acciones”

Añadió que tendrá que analizar la situación por la que atraviesa el periodismo y activismo en el estado.

“Primero que nada a buscar un equipo de trabajo competente, buscar un espacio físico donde operar, analizar las situaciones que tengo que analizar desde la perspectiva periodística y la perspectiva de los Derechos Humanos para efecto de empezar a generar acciones en favor de las personas que se encuentren en este momento en riesgo”, dijo.

“El censo para identificar a todos estos grupos en situación de vulnerabilidad, va a ser mi trabajo, entonces es un área muy importante tenerlos plenamente identificarlos para que conozcan el instituto, conozcan a su servidora”

A pregunta expresa sobre si realizar periodismo y activismo es riesgoso en Sinaloa, la titular del Instituto de Protección se posicionó a favor de fomentar el respeto a los Derechos Humanos.

“Creo que esa pregunta la conocen mucho mejor que yo, claro que sí. Por ello la importancia de generar una cultura de respeto a los derechos humanos”, puntualizó.