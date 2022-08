$!‘Me da coraje que el Gobernador no me atienda’, reclama mamá de Neto, menor desaparecido en 2020

A menos de 24 horas del Día Internacional del Desaparecido, Reynalda se plantó en la explanada de Palacio de Gobierno, parada ahí con lonas y una camisa con la foto de su hijo, reclamó al Gobernador Rubén Rocha Moya, que no da la cara y no le ayuda a encontrar Javier Ernesto “Neto”, quien desapareció el 8 de diciembre de 2020.

”Me da coraje que el Gobernador a mí no me atienda, me da coraje, porque lo he correteado, lo he buscado, ¿y qué hace?, lo mismo, correr por otra puerta, porque lo ha hecho, mandarme a alguien para que nos invite a comer y él correr por otra puerta”, expresó.

”Mire señora estoy por decirle yo, y se lo digo honestamente que yo tengo miedo de salir de mi casa y que mi niño de 11 años se me mate, ¿por qué?, por lo que él está pasando, Axel se me está yendo en vida como mi familia, y siento feo y siento coraje, ¿sabe por qué?, porque no es posible que una patrulla de Gobierno siga trabajando, un policía corrupto siga trabajando, ¿y mi hijo?”, comentó.

Una de las mujeres que la acompaña y que también tiene un familiar perdido, mencionó que son 14 cuerpos sin vida los que ha encontrado en las diferentes jornadas que han realizado.

”¿A quién le dan las banderitas?, a la Comisión de Búsqueda, no se me hace justo que uno ande consiguiendo botas en la gasolineras, yo a ella le conseguí botas para poder trabajar, no se me hace justo que ella tenga que vender comida para poder ir las búsquedas”, dijo.

”No se me hace justo, que no hagan nada, la señora me atiende y todo, pero el Gobernador no, yo he platicado dos veces con la señora, he platicado con el subsecretario que me manda a hablar, ¿de qué sirve?, dígame cuánto tiempo lleva Neto desaparecido y cuántas veces lo han buscado”, expresó.

Las mujeres expusieron que la comisión no va, les dimos el punto del cuerpo del hermano de ella, pero dicen que no pueden ir porque los sacan con cuerno de chivo.

”Haz de cuenta que nosotros sí podemos arriesgarnos a que ella se vaya al monte y que los encapuchados la anden cuidando a ella”.

”Nos cuida más el narco, que el mismo Gobierno”, dice una amiga de la madre de Neto.

Reclamaron que no les dan para los volantes, solo cumplen con publicar la ficha en sus redes sociales, porque no ayudan con ningún tipo de recursos.

La madre de Neto recordó cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la mañanera en Culiacán, ahí también abordó al Gobernador.

”Cuántas veces he correteado al Gobernador yo, el otro día estuvimos en el evento de López Obrador, yo lo corretee, y llore, y llore, yo detrás del Gobernador y todavía lo agarré, y le dije, señor ayúdeme a buscar a mi hijo, que dijeron, atiéndela, éramos cuatro papás, la verdad estoy desesperada, desesperada porque la vida se nos está yendo, tanto a mi familia como a nosotros que no recibimos ningún apoyo, ni siquiera tenemos una mesa de trabajo, no tenemos nada prácticamente, no tenemos nada y lo único que nos queda es seguir buscando”, dijo.

La lucha de Reynalda, y de las demás mujeres con familiares desaparecidos continúa, y se mantiene a la espera de que las autoridades den una respuesta real a la problemática.