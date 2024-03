En enero de 1999, Gusmaro López Chávez comenzó a trabajar en el Ayuntamiento de Culiacán. El primer área donde trabajó fue en el de los regidores, les ayudaba con dudas que tenía y demás funciones de un abogado.

“Yo desde que entré aquí, entré con convenio a través de la Secretaría, es un convenio por seis meses, en el segundo año hice otro convenio. Ya después entré de confianza. A los siete años de estar aquí conseguí mi base y mi base, estoy basificado”, comentó.

“Inicié siempre en el área de regidores, ahí estuve 23 años. Cuando el licenciado Estrada Ferreiro llega a la Presidencia por segunda ocasión por reelección, hace recorte de personal ahí y me toca salir”, recordó.

Estuvo con los regidores 23 años, pero cuando el alcalde en turno de aquel entonces se religió, que fue Jesús Estrada Ferreiro, hubo recorte de personal en esa área y a él lo tuvieron que despedir.

“Entonces yo con 23 años dije ‘¿A dónde voy, con la edad que tengo, con problemas de salud y el tiempo que tengo aquí?’, no es justo que pierda lo trabajado. Entonces me pusieron a disposición”, expresó.

“Me vine a servicios internos y ahí en servicios internos hablé con el licenciado Julio y él me dijo ‘¿Qué sabe hacer?’, ‘lo que me ponga a hacer, pintar, apoyar a albañiles, tuberías, barrer, trapear, lo que sea, se lo hago’, ‘perfecto’, dijo ‘ahorita ya es tarde, pero véngase mañana y ya vemos’, dijo”, relató López Chávez.

De estar en sesiones de Cabildo, de andar ayudando a la gente, pasó a limpiar baños y ahí duró un año. Comentó que no le molestaba, porque seguía poniendo su granito de arena a su manera, aunque a muchos le cuestionaron su forma de pensar.

“En la primera área donde me mandó a trabajar fue en los baños. Toda la gente me conocía, pues soy abogado, ‘hey qué onda’, ‘pero que aquí’, ‘es que hubo recorte y pues muchos se fueron, no quisieron trabajar, pero yo no’. No puedo perder los 23 años por mi edad”, explicó.

“Hasta hace un año me dijeron ‘ya no barra ni trapee, súbase a la oficina para que usted llegue y traiga los documentos’. Eso es lo que hago ahorita, en espera que me llegue la hoja de certificación para retirarme con 25 años de servicios”, señaló.

Ahora está esperando la carta de jubilación para retirarse tras 25 años de servicio al Ayuntamiento y a la gente de Culiacán.

“Ya gracias a Dios que yo completé y que fui lejos, pero aquí sigo mientras no aparezca la hoja”, manifestó.

López Chávez compartió que cuando se retire seguirá ayudando a la gente a su manera, que es la única forma que conoce de trabajar, que es apoyar a quienes lo necesitan y honrar su primera interacción con un empleo.

“En primer lugar, en el área que estuve me gustó bastante, me gusta a mí porque me gusta apoyar a la gente, a los problemas que trae”, manifestó.