$!‘Me la regresaron porque era pura ansiedad’: reclama familiar de joven hospitalizada por diagnóstico incorrecto en IMSS-Bienestar Angostura

Natalia, de 13 años años, originaria de Angostura, fue trasladada en ambulancia del Hospital Integral de Angostura IMSS- Bienestar hacia el Hospital Pediátrico de Culiacán después de un diagnóstico tardío de insuficiencia digestiva y cardiaca.
Gloria Armenta, tía de Natalia, explicó que el tratamiento médico recibido en el hospital de Angostura fue insuficiente y desencadenó la gravedad en la condición de salud de su sobrina.
“Me decían en el hospital de Angostura que tenía ansiedad, que era pura ansiedad de la niña. La llevé dos veces y me la regresaban, que porque era pura ansiedad.
Llegamos aquí en el Hospital Pediátrico de aquí de Culiacán y lo primero que me van diciendo que la niña tiene insuficiencia digestiva, traía agua en los pulmones y luego que el corazón de ella no le está funcionando bien”, mencionó la tía de la paciente.
Explicó que el médico general y el especialista del IMSS-Bienestar en Angostura recetaron medicamentos para controlar la ansiedad como diagnóstico inicial indicados por vía oral cada 24 horas.
“Las primeras dos veces que fuimos nada le hicieron los médicos hasta el domingo que volví a ir esos doctores sí me la atendieron muy bien a la niña, pero dentro de la semana cuando fuimos no me la atendían bien. Nomás la miraba el doctor y lo primero que me decía el doctor es ansiedad pero la niña ya estaba con sus pies hinchados, que no podía respirar y todo eso”, agregó.
Los gastos iniciaron desde el traslado de Natalia hacia Culiacán. Gloria relató que el día del traslado, el domingo 1 de marzo no contaban con un doctor para transportar a la joven en la ambulancia, la única alternativa que le ofrecieron fue contratar a un médico particular para el acompañamiento y el monitoreo, dicho médico fue recomendado por los doctores de la unidad médica en Angostura.
“Pero el problema de ustedes de aquí de que ¿no en el hospital deben de tener un doctor especializado para que se vengan las ambulancias, pero hay traslados?. Y no había doctores, lo primero que me dijeron que porque era día de Carnaval”, dijo.
“Pues lo que me dijeron que porque era día de Carnaval, que por eso no había doctores ahí, que porque todos los doctores estaban en Carnaval y que había dos cubrimientos, dos que cubren nomás el hospital, que no había doctor para eso. Y yo tenía que pagarlo por fuera. Entonces, pues no me quedó de otra más que pagarlo porque la niña pues me la tenía que traer de urgencia ¿Cómo voy a dejar que a la niña le pasara algo?”.
A su llegada al Pediátrico, Natalia fue atendida inmediatamente por el personal de salud e inició tratamiento, a pesar de que las y los trabajadores sociales del centro médico a gestionar estudios con los que no cuenta el hospital de Culiacán a través de convenios con otros centros de salud.
Gloria aun así ha tenido que adquirir medicamentos en farmacias comerciales ya que el hospital no cuenta con estos en el inventario.
Compartió que el costo de las pastillas asciende a 600 pesos que adquirió gracias a la ayuda económica de otros familiares de pacientes que se encuentran en el hospital y decidieron cooperar.
A los gastos se le suma su estadía de 10 pesos por día y alimentos del albergue en el hospital con un costo de 60 pesos por cada comida.
Actualmente Natalia se encuentra consciente en el área de terapia intensiva, con visitas de su tía una hora diaria, respondiendo positivamente a los medicamentos indicados por los doctores del Pediátrico, en espera de un estudio angiográfico y de ser pasada a piso, según informó su tía.
Gloria y Natalia recibirán apoyos económicos para los gastos médicos a través de transferencias a la cuenta 5101 2581 0048 2695 a nombre de Gloria Cristina Armenta Velázquez.