$!‘Me la regresaron porque era pura ansiedad’: reclama familiar de joven hospitalizada por diagnóstico incorrecto en IMSS-Bienestar Angostura

Natalia, de 13 años años, originaria de Angostura, fue trasladada en ambulancia del Hospital Integral de Angostura IMSS- Bienestar hacia el Hospital Pediátrico de Culiacán después de un diagnóstico tardío de insuficiencia digestiva y cardiaca.

Gloria Armenta, tía de Natalia, explicó que el tratamiento médico recibido en el hospital de Angostura fue insuficiente y desencadenó la gravedad en la condición de salud de su sobrina.

“Me decían en el hospital de Angostura que tenía ansiedad, que era pura ansiedad de la niña. La llevé dos veces y me la regresaban, que porque era pura ansiedad. Llegamos aquí en el Hospital Pediátrico de aquí de Culiacán y lo primero que me van diciendo que la niña tiene insuficiencia digestiva, traía agua en los pulmones y luego que el corazón de ella no le está funcionando bien”, mencionó la tía de la paciente.

Explicó que el médico general y el especialista del IMSS-Bienestar en Angostura recetaron medicamentos para controlar la ansiedad como diagnóstico inicial indicados por vía oral cada 24 horas.

“Las primeras dos veces que fuimos nada le hicieron los médicos hasta el domingo que volví a ir esos doctores sí me la atendieron muy bien a la niña, pero dentro de la semana cuando fuimos no me la atendían bien. Nomás la miraba el doctor y lo primero que me decía el doctor es ansiedad pero la niña ya estaba con sus pies hinchados, que no podía respirar y todo eso”, agregó.

Los gastos iniciaron desde el traslado de Natalia hacia Culiacán. Gloria relató que el día del traslado, el domingo 1 de marzo no contaban con un doctor para transportar a la joven en la ambulancia, la única alternativa que le ofrecieron fue contratar a un médico particular para el acompañamiento y el monitoreo, dicho médico fue recomendado por los doctores de la unidad médica en Angostura.