Médicos de Sinaloa no quieren practicar abortos; hay mucha objeción de conciencia, asegura Cuén Ojeda

Existe una situación crítica por la falta de disposición de los médicos para practicar abortos, informó el Secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda, quien señaló que la mayor parte de negativa es en la ciudad de Los Mochis.

“Debo comentarles que tenemos ya contacto con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y vamos a entrenar gente porque en la Ciudad de México han interrumpido más de 300 mil embarazos y ellos no han tenido problemas, y es lo que nos dice el Secretario de Salud de allá. De tal manera que vamos a entrenar a la gente, pero ahorita ya tenemos un paciente que llegó a Mazatlán, otro a Culiacán y otro a Los Mochis. Por ejemplo, nos reportó Los Mochis una situación crítica, pero no quisiera darles este dato hasta no tener el padrón”.

-¿Para cuándo se tendrá un padrón?

“De un momento a otro, la verdad es que, la verdad es que sí hay objeción de conciencia, entonces nosotros vamos a ver una estrategia para poder superar cualquier situación que se pueda presentar”.

El Secretario de Salud explicó que se está trabajando en hacer la lista y padrón para ver cuántos médicos, enfermeros e instrumentistas quieren.

“Estamos capacitando a la gente, tanto desde el punto de vista técnico como el punto de vista farmacológico, porque la mayor parte de los abortos son farmacológicos. Y estamos trabajando con la gente en lo que tiene que ver con el hecho de quienes quieren y quienes no quieren, la objeción de conciencia”.

-¿Tiene algún porcentaje?

“No tenemos todavía, hay lugares donde es crítica la situación”.

Cuén Ojeda detalló que en lo que sí se está trabajando es que en cualquier momento en que llegue un paciente o mujer gestante que quiera la interrupción del embarazo se le va a atender, “si en ese lugar a donde llega no está la atención se le deriva y se supervisa que se hagan las cosas bien”, dijo.

“Comentar simplemente que hay ocasiones que siento que la gente piensa que van a llegar muchas personas que quieren practicarse el aborto y no es así, es escaso, si se fijan hasta el día de hoy hemos tenido únicamente tres pacientes que quieren interrupción del embarazo”.

¿De cuántas semanas?

“No tengo el dato, pero lo que sí es seguro es que tiene menos de 13 semanas”.