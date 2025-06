Médicos se manifiestan en Palacio de Gobierno para exigir localización de colega desaparecido en Culiacán

Más de una decena de médicos se manifestaron este viernes en el Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades estatales acciones para localizar a un colega, Javier Adrián García, médico traumatólogo reportado como desaparecido en Culiacán este viernes.

Durante la protesta, los participantes expresaron su preocupación por la situación de seguridad.

Portando carteles con mensajes como “Exigimos trabajar sin miedo”, “Queremos vivo a Adrián García” y “Exigimos un Sinaloa seguro”, exigieron a las autoridades claridad sobre las acciones que se tomarán en el caso.

“La verdad todo Culiacán está indignada por la situación actual, no podemos salir a ningún lado, estamos con miedo y ya está golpeando a gente civil, a gente que no tiene nada qué ver con la violencia, no tiene nada qué ver con el crimen organizado. Es gente que trabaja, es gente honesta”, señaló Carlos Castro, uno de los médicos presentes.

El médico Rodolfo Jiménez, representante de los médicos, ingresó al Palacio de Gobierno y se reunió con el Secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo.

Al salir, el funcionario estatal mencionó que la Fiscalía General del Estado ya está pendiente del caso y que se ha asignado un grupo para dar seguimiento a la investigación.

También indicó que ha mantenido comunicación con el Secretario de Seguridad Pública, quien coordina operativos de búsqueda.

“La Fiscal ya está pendiente del caso, se ha destinado un grupo que está dando seguimiento al tema. El Secretario de Seguridad también he platicado con él y está haciendo lo de los operativos para buscarlo y esperemos que en las próximas horas podamos tener algo favorable en torno a este caso”, aseguró.

“En lo que tenemos ahorita información no ha habido atentados contra médicos, de manera directa, eso no lo tenemos registrado, no ha habido, este es un incidente en el que se busca por la ausencia que no llegó al lugar de trabajo y estamos haciendo los operativos necesarios”, mencionó González Galindo.

Durante la protesta, los médicos presentes destacaron la trayectoria del desaparecido y su papel como formador dentro del ámbito hospitalario e hicieron un llamado a la población para compartir cualquier información que pueda contribuir a su localización.

“Es un persona, un profesional amable, es una persona que no podría describirlo, profesional, es un doctor que ya quisiera cualquiera que lo atendiera, es muy capaz, inteligente, trabajador, enseña a los residentes, a nosotros como residentes, es un gran maestro para nosotros, un gran amigo”, expresaron.

HECHOS

Según información compartida en redes sociales, el médico Javier Adrián García salió de su domicilio, cerca del Hospital General de Culiacán ubicado en la salida al nororiente de la ciudad, la mañana de este viernes alrededor de las 7:00 horas.

Sin embargo, su desaparición se reportó ya que no se presentó a su jornada laboral ni responde a su número celular.

El reporte indica que se trasladaba en un vehículo marca Nissan Sentra de color blanco, al momento de dirigirse a su centro de trabajo.