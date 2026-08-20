Medirán con 10 indicadores resultados del Plan Económico de Largo Plazo de Sinaloa

Diez indicadores estratégicos permitirán medir los resultados del Plan Económico de Largo Plazo de Sinaloa, identificar avances y retrocesos, anticipar riesgos y orientar decisiones durante su implementación, como parte de la segunda etapa de Sinaloa 10+, informó el Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa.

La propuesta contempla seis indicadores de resultados, dos impulsores y dos de salvaguarda, con los que se busca evaluar no solamente el desempeño de la economía sinaloense, sino también la manera en que este se refleja en las condiciones de vida de la población.

La metodología fue abordada durante un taller impartido al Equipo Técnico Multisectorial y al equipo de acompañamiento de Codesin por José Luis Adrián Escudero Gómez, asociado para el análisis de evidencia y generación de conocimiento para el desarrollo local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México.

Escudero Gómez explicó que contar con indicadores adecuados permitirá conocer el ritmo de avance del Plan, identificar áreas de oportunidad y realizar ajustes cuando sea necesario.

Para la construcción de cada indicador se deberán definir aspectos como el objetivo que busca medir, las variables, el método de cálculo, la frecuencia de medición, la línea base, la meta y las fuentes de información.

La estructura planteada contempla tres categorías. Los indicadores de resultados medirán los cambios que se pretende alcanzar; los impulsores permitirán identificar capacidades y condiciones que pueden favorecer el cumplimiento de las metas, mientras que los de salvaguarda servirán para detectar riesgos sociales, territoriales, ambientales y otros factores que puedan afectar los objetivos.

El especialista destacó que esta estructura busca diferenciar a Sinaloa 10+, al incorporar mecanismos para identificar no solo los resultados, sino también las condiciones que pueden impulsar o poner en riesgo el cumplimiento del Plan, cuya visión está proyectada hacia 2050.

La ruta metodológica contempla pasar de una lista inicial de indicadores candidatos a una batería de 10 estratégicos. Para su selección se considerarán su relación con los objetivos, relevancia, utilidad para la toma de decisiones, disponibilidad de información, viabilidad técnica y capacidad para aportar información adicional.

Durante los trabajos también se analizaron prioridades económicas relacionadas con la proveeduría, las micro, pequeñas y medianas empresas, así como el talento y el capital humano especializado.

Mercedes Dorado Bojórquez, directora general del Centro de Codesin, informó sobre una reunión con representantes de los Institutos Municipales de Planeación de Sinaloa y adelantó próximos acercamientos con universidades e instituciones de educación y formación técnica para incorporar el tema del talento y las capacidades a la construcción de la ruta económica.

Con estos indicadores, el Plan Económico de Largo Plazo busca contar con herramientas para determinar si las transformaciones esperadas están ocurriendo, detectar desviaciones y realizar ajustes durante su implementación, con el objetivo de que el dinamismo económico se traduzca en mayor productividad, empleos de mayor valor, oportunidades y mejores condiciones de vida.